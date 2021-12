Gerardo Morales, contra Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta: “Estoy harto de esta minoría porteña y pedante, estos chiquitos que me quieren correr”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó en duros términos a Martín Lousteau y Martín Tetaz, entre otros, a quienes acusó de haber roto el bloque radical en función de un acuerdo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Estoy harto de esa minoría de porteños pedante”, dijo y se refirió a ellos como “estos chiquitos, que recién arrancan”. “A mí no me van a correr con el antikirchnerismo”, sostuvo Morales, en declaraciones a la TV.

El mandatario jujeño aspira a convertirse en presidente del radicalismo. El plenario del Comité de la UCR se hará este viernes. Las tensiones con el sector de su partido que decidieron hacer un bloque propio dentro de la Cámara de Diputados ya se habían hecho públicas. Hoy, Morales, las profundizó. Dijo que su sospecha es que la ruptura radical tiene que ver con el proyecto presidencial de Larreta. “No vaya a ser que ese acuerdo porteño signifique un respaldo a la candidatura presidencial de Larreta”, manifestó, en diálogo con Romina Manguel, por A24.

“Esa minoría hace quedar mal a una mayoría de porteños que no son así”, agregó. Morales explicó que la UCR no quiere ser dueña de Juntos por el Cambio. “Sí queremos una simetría. El radicalismo fue sumiso durante el gobierno de Cambiemos. El Pro ve que esa relación se va a terminar y hacen estas cosas. No fue casualidad la ruptura del bloque”, advirtió.

Sugirió también que Larreta ninguneó a Facundo Manes. “Si hubiera sido él el primer candidato [en vez de Diego Santilli], la diferencia era de 7 puntos”, indicó.

En este contexto, para Morales, Larreta quiere contratar a los radicales para evitar que la UCR tenga candidato propio en 2023. De todos modos, afirmó que si es electo este viernes como presidente del radicalismo va a pactar una tregua y los va a intentar convencer para que vuelvan al bloque. “No le hacen bien ni al radicalismo ni a Juntos por el Cambio con esta ruptura”, afirmó.

Morales respondió a las críticas de dirigentes de Juntos por el Cambio que lo señalan por haber ordenado a su bloque acompañar en el Congreso leyes del oficialismo. “No me van a correr con el antikirchnerismo. Hace 15 años que lideramos la lucha contra el kirchnerismo. Con Sanz paramos la 125″, disparó.