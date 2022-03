Gerardo Morales: “Hay gente de Pro que habla más que yo con Alberto Fernández y Sergio Massa; son unos hipócritas”

Gerardo Morales aterrizó hace pocas horas en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Pero ni tomar un vuelo ni respirar un clima desértico ni toparse con los rascacielos más imponentes del mundo le quitaron el fastidio con sus socios de Pro. Luego de que Juntos por el Cambio facilitará la aprobación en Diputados del acuerdo con el FMI, el gobernador de Jujuy celebra que la principal coalición opositora haya adoptado una actitud “responsable”, tras un duro debate que generó tensiones y pases de factura.

El jefe de la UCR se jacta de haber sido el sostén de la postura dialoguista con el oficialismo para evitar el default, frente a los “ultra” que pretendían “que explotara todo”. Por eso, no oculta su enojo con los “halcones” del macrismo, que le achacan su cercanía al Gobierno. “Hay gente de Pro que habla más que yo con el Presidente y con Sergio Massa; son unos hipócritas”, lanza Morales al otro lado del teléfono.

-¿Juntos por el Cambio salió fortalecido después de la votación del acuerdo con el FMI?

-Juntos por el Cambio sale fortalecido porque adopta una posición responsable. Ya lo habíamos planteado en tres reuniones de la mesa nacional: honrar las deudas y no al default. Y eso, más allá de que muchos me cuestionaban y me saltaron a la yugular, se lograba con el diálogo y la actitud necesaria para llegar a tener un ley. Es una de las pocas veces en los últimos tiempos, después de la elección, que JxC actúa con inteligencia, sin arrebatos, y fija una posición sensata, que termina visibilizando la fractura del Gobierno. Ahora, Cristina [Kirchner] tiene un problema. Como vicepresidenta, no puede dejar de actuar institucionalmente y apoyar la media sanción que salió de Diputados.

-¿Cree que Cristina buscará que la ley salga, sobre todo después de ver video en el que cuestiona el acuerdo con el Fondo?

-Por eso, ahora ella tendrá que resolver en el Senado. Le toca trabajar para que el país no entre en default. Sabe que JxC se planta con sensatez y no atiende los arrebatos de los “halcones”, que lo único que han hecho en el último tiempo es hacernos cometer errores, como cuando los bloques de Pro se retiraron del recinto.

-Con el Gobierno fracturado, ¿JxC debe seguir ayudando a Fernández en el Congreso o no?

-Hay que actuar con responsabilidad frente a cada tema institucional. Le compete al Gobierno ordenarse hacia adentro. Las diferencias de JxC son tácticas, no profundas. Hay unidad en cuanto a la mirada que tenemos para el 2023 y debemos hacer el esfuerzo de tener un programa de gobierno, más allá de las diferencias que existe con algunos dirigentes de Pro. El Ejecutivo y el Frente de Todos tienen la responsabilidad de gobernar y atender los intereses del país. Y no deben entrar en el juego de Máximo y Cristina, que no ha dicho nada en particular de la ley y lo único que hace es cuestionar el tema de la deuda con el FMI. Ella tiene todo su derecho a pensar eso, pero hay que resolver sobre la realidad. No renegociar esa deuda era entrar al default.

-¿El Gobierno quedó debilitado en la negociación por la rebelión del kirchnerismo?

-Hay sectores responsables dentro del Gobierno, como Sergio Massa, que apuestan a que le vaya bien al país, pero los irracionales tironean. Massa tuvo un rol central, porque ha sido el articulador del diálogo y es, inclusive, él que propuso el 80% del texto de la ley.

-Si Martín Guzmán envía al Congreso proyectos vinculados a cumplir con las metas pactadas con el Fondo, ¿qué postura tendrá JxC? ¿Ayudará o no?

-No te puedo dar ese concepto en general. Dependerá de la ley. Ya dijimos que no estamos dispuestos a aumentar impuestos.

-¿JxC debe ser un sostén de la gobernabilidad o debe tomar distancia?

-Hay que tener una actitud responsable y salir de la grieta, que no le sirve a los argentinos. Después, se debatirá cada ley, pero eso es materia del Congreso.

-¿Por qué no mencionó a Pro en el tuit que felicitó a los bloques de JxC por el acuerdo?

-Porque antes vi una nota en LA NACION en la que decía que el Pro manifestaba que yo estaba “entregado” al Gobierno. Tal vez fue una reacción injusta para dirigentes de Pro que han sido responsables y han estado a la altura. Pero también es cierto que algunos de Pro decían que querían abstenerse o votar en contra durante los días previos a la sesión.

Hay algunos que creían que cuanto ‘peor, mejor’, así explotaba todo

-¿El ala dura de Pro lo provoca por su vínculo con el Gobierno?

-Desde diciembre vengo planteando que nos teníamos que sentar a dialogar porque nosotros habíamos tomado el préstamo, más allá de que Cristina nos había dejado 240 mil millones de dólares de deuda y de la que generó Fernández. Y durante este tiempo “los halcones” me dieron para que tenga. Ahora, resulta que terminó ganando el diálogo, la sensatez y la responsabilidad sobre un tema importante. Me parece que el ala dura de Pro tiene que reflexionar sobre las acciones de arrebato, como cuando se retiraron del recinto en la apertura de sesiones.

Morales, en la apertura de sesiones ordinarias Rodrigo Néspolo

-¿Los “halcones” se tienen que guardar tras la victoria legislativa del ala moderada?

-No soy quién para decir eso ni lo pienso. Hay que parar un poco ese campeonato de desacreditaciones y de desprestigiar que viene de dirigentes del Frente de Todos y de algunos “halcones” de JxC. Eso no le sirve a la sociedad. Hay que actuar con más inteligencia y no ser un ultra-opositor radicalizado.

-Elisa Carrió dijo que hubo sectores de JxC y del Gobierno que jugaban a “cuanto peor, mejor”. ¿Usted vio lo mismo?

-Comparto lo que dijo Carrió. Hay algunos que creían que cuanto peor, mejor, así explotaba todo. Incluso varios pensaban que el Gobierno se quedó corto con el ajuste que está planteado en el acuerdo. No quiero profundizar sobre ese tema.

-¿Piensa que Macri jugó al default y a “cuanto peor, mejor”?

-No quiero personalizar, porque si no volvemos a la pelea hacia adentro. En JxC tenemos que dialogar. Y creo que de parte de algunos sectores ha habido una postura irracional. En todo caso, Mauricio, siendo el líder de Pro, tenía que orientar hacia la sensatez y actitud responsable. Parece que hay muchos que no les gustó la manera en que termina actuando JxC. Otros de Pro sí estaban conformes, porque han actuado de forma responsable.

En JxC varios pensaban que el Gobierno se quedó corto con el ajuste que acordó con el FMI

-En Pro argumentan que si ellos no endurecían su postura, el Gobierno no hubiera cedido porque la UCR y la CC acompañaban sí o sí. ¿Qué dice?

-[Risas] Claro, claro. Resulta que ahora el mérito fue de ellos. Que digan lo que quieran. Acá ganó el diálogo y perdió la insensatez.

Mauricio Macri y Gerardo Morales Twitter

-Usted dijo que JxC debía hacerse cargo de la deuda porque la había tomado su gobierno, ¿compartía los fundamentos con críticas a Macri que contenía la ley?

-No, porque el Gobierno tiene una mirada unilateral. Ellos no le dicen a los argentinos que en dos años y pocos meses han generado 65 mil millones de deuda, más que el crédito del FMI, que tomamos nosotros. Usted camina por la calle y la gente sabe que nosotros fuimos al Fondo. Lo dije con un sentido autocrítico y, además, no afirmé que el Pro tenía que hacerse cargo, sino que yo me hacía cargo. Y te agravian por eso. Tienen que bajar un cambio.

-¿Los “halcones” tienen que “bajar un cambio”?

-Claro. Tienen que bajar un cambio y tomarse un té de tilo o de coca.

Los halcones de Pro tienen que bajar un cambio y tomarse un té de coca

-¿Confronta con el macrismo para posicionarse con miras a 2023 o porque necesita darle otra impronta a la UCR?

-No confronto. Yo no soy empleado de Pro, sino presidente del radicalismo. Creo que vamos bien con Patricia Bullrich, porque ella es firme, del ala dura, pero tiene sensatez en las cosas cuando hablamos. Y me consta que ella ha hecho un esfuerzo para que bajen un cambio y que no salgan a cuestionar a Facundo Manes. Queremos una relación simétrica en JxC, no nos van a llevar de las narices.

-En Pro dicen que a usted le preocupa “cuidar más la relación con Massa y el Gobierno que con JxC”. ¿Qué responde?

-Veo que les molestó el tuit. Yo he planteado una realidad frente a un tema concreto que es la deuda con el FMI. Hay gente de Pro que habla más que yo con Alberto y con Massa. Son unos hipócritas.

-¿Hablaron sobre el acuerdo con el FMI o por otros temas?

-Algunos hacen buen acting hacia afuera. Cuando me convoca el Presidente, yo voy. Tengo la relación que tengo que tener como gobernador. Y como presidente del partido digo las cosas que debo decir.

-Si el Gobierno no cambiaba el proyecto, ¿usted hubiera ordenado a su bloque votar a favor en general?

-Claro, había que votar a favor en general y afirmativo el artículo 1° [del financiamiento], pero teníamos que rechazar el programa.

-¿Había unanimidad en el bloque radical o algunos preferían abstenerse en ese escenario?

-No sé. Lo dejamos ahí.

-¿El próximo gobierno hereda una “bomba” por este acuerdo que cerró Guzmán con el FMI?

-Estamos frente a un mal gobierno, que siempre nos va a dejar una bomba de tiempo, con o sin acuerdo con el Fondo. El problema es la deuda en pesos. Hay que ver cuánto dura este acuerdo, que es responsabilidad de un gobierno que gestiona mal.

Martín Lousteau y Gerardo Morales Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Le sorprendió la reaparición de Enrique “Coti” Nosiglia en televisión después de 30 años?

-No. No sé por qué no apareció antes. Es un dirigente: ¿por qué no va a salir a hablar en los medios? Tiene todo el derecho de hacerlo.

-¿Coincide con Nosiglia en que Macri se “sobrevaloró” y que le faltó política?

-No sé. Comparto que le faltó política. Fue un gobierno prácticamente de CEOs. Y no quiero eso nuevamente para JxC. No comparto, tiene que haber más política.

-Usted quiere sumar a peronistas no kirchneristas. ¿JxC debe ir a buscar Juan Schiaretti o eso erosionaría al espacio?

-Hay que tender puentes de diálogo con sectores del peronismo que no están en el Gobierno y grupos racionales del Frente de Todos. Si nos toca gobernar en 2023, habrá que tener diálogo para impulsar las leyes que necesitamos para sacar adelante el país. El concepto es que hay que salir de la grieta.

"Queremos una relación simétrica en JxC, no nos van a llevar de las narices"

-¿Por qué no se unificó aún el bloque de la UCR?

-Estamos trabajando.

-¿Las diferencias con Lousteau siguen latentes?

-Tenemos buen diálogo con Martín. Vamos a trabajar esta semana para unificar el bloque. Hay buena actitud. Espero que vuelvan a la bancada. Eso le hará bien a la UCR. Si alguno se le ocurre hacer un partido dentro del partido, no lo comparto. Creo que hay que fortalecer al radicalismo, porque esa fractura le hace daño.

-Con miras a 2023, ¿su adversario más difícil dentro de la UCR es Lousteau o Facundo Manes?

-No sé. Todavía no dicen que van a ser candidatos. No voy a poner nombres.

-¿Manes está preparado o le falta experiencia después de su debut?

-No, no voy a descalificar a nadie. Tengo la mejor relación con Facundo y Martín. Sería bueno que el radicalismo tenga varios candidatos, pero hasta ahora el único que lo ha dicho soy yo.

-¿A la UCR le convendría tener un solo candidato en una eventual interna con Pro en 2023?

-Sí. Por eso, si hay varios candidatos, tendremos que definir cómo unificamos hacia adentro el radicalismo.

-¿Macri recuperó centralidad en JxC y en Pro?

-Me parece que tiene el liderazgo. Veo que algunos dirigentes de Pro, encumbrados, respetan las cosas que él dice. No creo que haya recuperado centralidad, porque ya tiene un lugar. Ha sido presidente y, por eso, tiene un peso propio, que es importante en Pro y en JxC.

No quisiera que Macri vuelva a ser presidente

-¿Nota una reivindicación de la figura de Macri en la sociedad o el expresidente no tiene chances de volver en 2023?

-No soy quien para decir si tiene chances o no. No quisiera que vuelva a ser presidente. Esa es mi opinión. Eso no le gusta a él y por eso se enoja conmigo. Yo digo lo que pienso y otros hablan por abajo.

-¿Quién tiene más posibilidades en 2023, Macri con un regreso, o Fernández con una reelección?

-Esa sería una buena competencia, ¿no? Pero no creo que se dirima por ahí. No hago futurología