El presidente Javier Milei y la ventaja competitiva de la nueva normalidad

La inflación mensual de Argentina volvió a caer al 2.6% al 7/22, según las mediciones de PriceStats. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2021. #Argentina #Inflación #PriceStats



Argentina's monthly inflation fell to 2.6% as of 7/22 , according to PriceStats. This is the… pic.twitter.com/WRmCILU5Rw