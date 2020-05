El gobernador Gerardo Morales reforzará las inspecciones en la frontera después de comprobar que hubo personas con doble documentación que ingresaron para cobrar subsidios estatales Crédito: Captura de video

27 de mayo de 2020

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Tras más de 50 días sin nuevos casos de coronavirus y con la intención de evitar un desborde en el sistema de salud doméstico, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , prohibió el ingreso de extranjeros a la provincia.

La medida se dio en el contexto de que, aun en cuarentena con las fronteras cerradas, se registraron casos de extranjeros con doble documento, no residentes en Jujuy, que ingresaron para cobrar subsidios del Estado. Tras detectar estas irregularidades, Morales anunció que el decreto regirá para la aplicación de multas por falsificación de datos para quienes no vivan de forma permanente en la provincia, con montos desde $40.000 a $340.000.

"Si no tienen residencia habitual, no pueden pasar la frontera. El consulado tiene que hablar y hacer el pedido formal por escrito. No podemos atender en esta situación casos de coronavirus de extranjeros y correr el riesgo de que uno venga y contagie a argentinos", enfatizó Morales.

Para garantizar el cierre absoluto de fronteras y el control se aumentó la cantidad de efectivos para las tareas de patrullaje y control.

"Vamos a tener una fuerte presencia en toda la frontera, para que no pasen y la actitud va a ser disuasiva, es decir, las personas que quieran pasar (se queden) del lado boliviano o chileno. Siempre atendemos hasta casos oncológicos de extranjeros que no tienen residencia habitual acá. En esta emergencia, no lo puede hacer la provincia", agregó el gobernador.

También resaltó el blindaje de las fronteras de Jujuy, explicando que la única vía de acceso actual es por La Quiaca , y que por las demás no es posible debido a los controles. Por lo que, excepcionalmente, solo podrán pasar aquellos que hayan realizado el trámite mediante un consulado y tengan la aprobación del gobierno provincial.

Turismo interno

Al cumplirse un nuevo día del programa Jujuy para los Jujeños , consistente en impulsar el turismo interno para los residentes, quienes pueden viajar interiormente, alojarse en hoteles o comer en restaurantes manteniendo un protocolo de cuidado, se estableció la intención de una mayor apertura comercial.

En este sentido, Morales solicitó a los intendentes locales "abrir todo", y se mostró convencido de que "lo que tenemos que hacer es cerrar la fronteras, no cerrarnos entre nosotros". Hizo referencia así, que si hubiera circulación local o epidémica grave, en ese caso deberían tomarse medidas hacia adentro y dar marcha atrás con alguna de las medidas de apertura.

"No es lo mismo porque no hay turismo internacional ni nacional. Es entre jujeños, pero por lo menos vamos saliendo y permite reactivar un poco la actividad. Fíjense lo que está pasando en el área metropolitana (de Buenos Aires), varios gobernadores diciendo se está empezando a dar la curva y volviendo para atrás en cuanto a reforzar la cuarentena", manifestó el mandatario radical, que mantiene buen vínculo con la Casa Rosada.

De este modo, el énfasis está puesto ahora en realizar testeos aleatorios de coronavirus en toda la provincia, manteniendo un estricto protocolo sobre los establecimientos públicos y privados, en tanto se espera una reactivación de la economía.