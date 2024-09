Gerardo Werthein confirmó la presencia del embajador argentino ante la ONU durante el discurso de Javier Milei en la Asamblea General

Escuchar

Gerardo Werthein, embajador de la Argentina en Estados Unidos, habló este lunes por la noche sobre la gira de Javier Milei por EE.UU. Tras la visita del jefe de Estado a la Bolsa de Valores de Nueva York y su tercera reunión con Elon Musk, el diplomático hizo especial hincapié en el primer discurso de Milei como mandatario ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. No solo adelantó que la alocución del Presidente será “interesante” sino que también confirmó la presencia en el lugar de Ricardo Lagorio, embajador argentino en la ONU y quien supuestamente había sido marginado de la gira.

Como informó LA NACION, un momento de tensión indisimulable se gestó el domingo entre el Gobierno y Lagorio por la decisión de la administración Milei de disociarse del denominado Pacto por el Futuro 2045, que es una continuación de la agenda 2030. Ayer, la canciller Diana Mondino destacó ante el plenario que la Argentina disiente con varios de los puntos de la agenda consensuada por todos los miembros de las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores aclaró que “muchos de los puntos de este Pacto, con sus anexos, presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de la Argentina”.

El embajador argentina ante las Naciones Unidas (ONU), Ricardo Lagorio Facebook

Además de exhibir una postura crítica sobre la ONU, las nuevas directrices de Mondino también se orientaron a marginar a Lagorio, ex embajador en Rusia y que paradójicamente tampoco dejó de ocupar roles relevantes en la política exterior durante el gobierno del Frente de Todos. Al respecto, el diplomático se había limitado a decir a LA NACION: “Cumplo con mis funciones como embajador. No me corresponde opinar de otra cosa”. Por su parte, otras fuentes confirmaron a este medio que existió una orden de la Casa Rosada para que el embajador en la ONU no participe de ninguna actividad oficial junto al Presidente.

En medio del conflicto, Werthein, quien acompaña a Milei en su gira desde que arribó el sábado por la noche a Estados Unidos, habló en LN+ y afirmó: “Mañana el Presidente se va a referir en la ONU al rol de Naciones Unidas y la situación actual de la Argentina. Va a ser un discurso interesante, con las características de Milei. El embajador [Ricardo] Lagorio va a participar de la sesión. Si no participó de la agenda del Presidente en los últimos días es porque se trata de algo que no forma parte de su función. Es realmente un tema que se trató de una manera un tanto sensacionalista por los medios”.

Con el foco puesto en la alocución del presidente, el embajador en Estados Unidos reforzó: “Va a ser un plato fuerte. El discurso del Presidente va a ser importante. Posterior a su participación, mantendrá reuniones bilaterales con algunos presidentes. Entre ellos, y los que puedo mencionar hasta ahora, el presidente de Ecuador [Daniel Noboa] y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”.

“Buena onda”, saludos y autógrafos

Previamente, Werthein destacó el paso de Milei el lunes por Wall Street: “Llegamos y el lugar estaba lleno. No había espacio en el auditorio principal. Hubo que habilitar otros auditorios. Se trató de una charla muy amena y natural, donde el Presidente explicó cada uno de los puntos que hacen a su plan económico y las medidas que tomó. Hubo muy buena energía. Le pidieron fotos y autógrafos. Milei saludó a la gente. Él es muy bien recibido en Washington”.

El presidente Milei junto a Elon Musk en Nueva York

También celebró el encuentro con el líder de X, SpaceX y Tesla: “Tuvieron una reunión de una hora. El Presidente le explicó cómo funcionaba la Ley Bases, los distintos avances que se habían hecho y el RIGI. Le pareció sumamente interesante. Se habló también de la situación financiera de la Argentina y lo que se esperaba para los próximos meses. Fue una reunión con muy buena onda y muy buena sintonía. Fue relajada. Participaron Luis Caputo, Demian Reidel, Javier, Karina y yo”.

LA NACION