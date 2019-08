Germán Garavano: "No creo que la gente pueda tolerar un indulto" 07:03

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sostiene que el kirchnerismo venció en las elecciones primarias por las problemáticas económicas del país pero que eso no significa que la gente quiera volver atrás en términos de corrupción, narcotráfico y seguridad. "Yo no creo que mucha gente que votó a Fernández-Fernández tolere un indulto", disparó.

Para el ministro, el resultado de las PASO impactó negativamente en la Justicia y generó "inquietud y preocupación". "Volvemos a algo que lamentablemente durante el gobierno anterior vimos mucho, que es mencionar con nombre y apellido a un juez o a un fiscal que llevaba adelante una investigación que no nos gustaba", señaló.

"El gobierno kirchnerista en su modo anterior realmente fue muy agresivo con la Justicia, todo lo contrario a lo que hizo este Gobierno", dijo el funcionario. Y ejemplificó: "Avanzó sobre la independencia judicial, avanzó en cuestionamientos a los jueces y nunca brindó explicaciones sobre los casos de corrupción. Nadie explicaba los bolsos, nadie explicaba el contar plata en distintos lugares ni determinados enriquecimientos".

De todos modos, pese a la victoria de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO, Garavano sostuvo que "por una demanda muy fuerte de la población" las causas de corrupción kirchneristas no quedarían rezagadas o congeladas en este nuevo panorama nacional.

Tal como explicó: "Más allá del enojo de la gente al votar semanas atrás, vinculado a la cuestión económica, creo que la gente no va a permitir retrocesos en materia de corrupción y lucha contra el narcotráfico. Yo creo que la gente gana realidades y de esas realidades no se quiere bajar".

Para él, el análisis electoral no debe hacerse de modo lineal. "No debe ser que, por una cuestión económica, la gente votó a determinado candidato pero que, por eso, entrega otras cosas que considera positivas", dijo. Y agregó: "La gente no vota para generar impunidad".

