Gestiones de los judiciales para modificar el proyecto de jubilaciones

El gremio de los judiciales tiene un proyecto propio para debatir en plena discusión por la reforma jubilatoria que plantea el Gobierno para los jueces, que implica una reducción en sus haberes.

El proyecto oficial prevé aumentar la edad jubilatoria, elevar los aportes y calcular el haber inicial sobre el 82% móvil del promedio de los sueldos de los últimos 10 años.

El gremio que lidera Julio Piumato propuso incluir a los judiciales con el 82 por ciento móvil del último salario, colocándolos en igualdad de condiciones a los empleados rasos con los jueces, y aumentando los aportes al 15 % . De ese modo, se ampliaría la base de personas que aportan y se recaudaría más dinero.

El proyecto de Piumato es apoyado por el Interbloque Unidad Federal de la Cámara de Diputados. Su titular, el mendocino José Luis Ramón, que suele ser aliado del oficialismo, aseguró que su espacio no acompañará el proyecto oficial para modificar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial.

"Los empleados no tienen un régimen de privilegio", advirtió Ramón y, tras remarcar que "el 80 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial" no son magistrados ni fiscales, sostuvo que "no se puede quitarles derechos a los empleados"

"Eso sí hay que discutirlo", postuló el diputado, quien, no obstante, indicó que su espacio apoya "el recorte a jueces o fiscales" propiciado en la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

"Tal como fue presentado por el oficialismo, no lo vamos a acompañar", dijo Ramón sobre la iniciativa, y reiteró: "Tenemos una diferencia en torno a la consideración de jubilaciones de privilegio en el caso de los empleados".

"El 80 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial son empleados; por eso, presentamos un proyecto alternativo en el que prevemos que hay una base de aportantes muy importante si se aumenta 4 puntos el aporte de los trabajadores ingresantes al Poder Judicial", graficó. "Un empleado judicial tiene un haber jubilatorio de entre 38.000 y 40.000 pesos mensuales. Es por esto que nosotros esperamos que el Frente de Todos esté dispuesto a negociar", planteó.

Por otro lado, el senador nacional Humberto Schiavoni (Frente Pro) se pronunció a favor de que "no exista ningún régimen de privilegio" en el sistema de jubilaciones y dejó abierta la posibilidad de que su espacio acompañe el proyecto oficial que modifica el sistema previsional para jueces y diplomáticos.

"En lo conceptual estoy de acuerdo con que no exista ningún régimen de privilegio, salvo particularidades", declaró Schiavoni.