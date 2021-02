Gildo Insfrán: "En Formosa no se rinde nadie"

Gildo Insfrán convalidó su política por los resultados "óptimos" obtenidos frente a la pandemia

A un mes de que salieran a luz las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades provinciales de Formosa para combatir la pandemia del coronavirus, el gobernador Gildo Insfrán habló de los resultados de las medidas tomadas, a los que consideró "óptimos", y afirmó que en la provincia "no se rinde nadie".

"El esfuerzo y compromiso diario de la comunidad organizada formoseña nos permite obtener resultados óptimos frente a la pandemia", sostuvo el gobernador en el primero de una seguidilla de tuits.

Y expuso que en el año 2020 la provincia registró únicamente una muerte por Covid-19. "Sufrimos importantes brotes de contagios durante enero en distintos puntos de la provincia que multiplicaron los casos activos por 20, llegando a tener días con más del 15% de positividad en los testeos", agregó.

Por otra parte, el mandatario que gobierna la provincia desde 1995, dijo que habiendo intensificado el trabajo del personal de salud, de seguridad, de los distintos organismos provinciales, de los voluntarios militantes por la salud y la vida y de los intendentes lograron disminuir un 84% los casos activos.

En enero, a raíz de las denuncias formuladas por ONGs y referentes de la oposición, visitó Formosa el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien después de haber recorrido durante dos días la provincia, públicamente dictaminó que: "No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa".

Según Insfrán en febrero, se bajó "sustancialmente" el promedio de positividad diario a un 0,4% como resultado de una "intensa búsqueda activa de casos y la identificación rápida de contactos estrechos" y la multiplicación de los testeos.

Para finalizar, Insfrán sostiene que los indicadores sanitarios de Formosa frente a la pandemia del coronavirus "son los mejores de la Argentina" y "no son producto de la casualidad, sino de una estrategia sanitaria implementada con mucho compromiso por miles de trabajadores y con el acompañamiento del pueblo formoseño".

Según el gobernador "de esta manera estamos evitando miles de contagios y salvando cientos de vidas. En Formosa, no se rinde nadie".

A principios de este mes, LA NACION realizó reiterados intentos de entrar a Formosa con el fin de reportar in situ sobre la situación de la provincia, pero todos resultaron infructuosos por la negativa del gobierno. Distintos medios y asociaciones expresaron su repudio por el atropello a la libertad de prensa.

Hasta la fecha, la provincia de Formosa registra un total de 19 fallecidos por coronavirus y 988 infectados durante la pandemia.

