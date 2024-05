Ginés González García tildó de “mentiroso” a Verbitsky y dijo que nunca fue su amigo

Escuchar

En medio del juicio en el que está involucrado por el controversial vacunatorio VIP a amigos, allegados y personas cercanas al poder, el exministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández, Ginés González García, apuntó contra las acusaciones del periodista Horacio Verbitsky, desmintió que hayan tenido un vínculo previo y evaluó la posibilidad de que le hayan hecho “una cama”.

“Yo nunca me lleve bien con él, nunca fuimos amigos. De hecho, me hizo una denuncia en mi gestión anterior ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que por supuesto no le dieron bolilla”, expresó.

Así, en diálogo con Radio con Vos, marcó: “Mintió dos veces, primero diciendo que era amigo mío, y después diciendo que lo vacunaron por ser amigo mío. Eso me mató, obviamente”.

Además, apuntó contra la gestión del expresidente y lamentó no haber tenido la oportunidad de defenderse y aclarar la situación. “También me mató que no me dejaran explicar lo que te estoy diciendo ahora”, dijo, y relató: “Me dijeron: ‘Tenés que renunciar’, y yo dije: ’¿Cómo?’. ‘Ya le dijimos a la prensa que el Presidente pidió tu renuncia’, me contestaron. Quedé maniatado y no pude defenderme, no dije nada hasta el día de hoy”.

Finalmente, aseguró que no sabe por que Verbitsky procedió de esa manera, pero que algunas personas le sugirieron que podría tratarse de un accionar para perjudicarlo. “ Muchos me dicen que me hicieron una cama, pero no sé si es cierto o no . No tengo ninguna prueba para decir esto, pero muchos me dicen es absurdo que un tipo que se supone que le hiciste un favor diga por radio que se vacunó, sabiendo que es un escándalo”, analizó.

La causa contra el exministro de Salud

Durante las indagatorias, el exfuncionario negó haber cometido delitos en lo que se conoce como el caso del “vacunatorio VIP”, y aseguró que se habían aplicado las dosis según los criterios epidemiológicos del Ministerio de Salud.

Indagado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en una audiencia virtual de la que participaron su abogado Federico Ramos y los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, González García se manifestó “orgulloso” de la gestión.

Ginés González García junto al entonces presidente Alberto Fernández. Marcelo Manera - LA NACION

Ante los funcionarios judiciales aseguró que no cometió ningún delito, ya que las personas que recibieron las vacunas fueron aquellas a la que les correspondía recibirlas según los criterios epidemiológicos que había establecido el Ministerio de Salud, según su edad y situaciones de riesgo.

Asimismo el ex funcionario se remitió para su defensa a un escrito de 100 páginas que adjuntó con su abogado y que dijo forma parte de su indagatoria. Ya fueron indagados el exdirector del Hospital Posadas, Alejandro Maceira y Marcelo Guille, quien fuera secretario del ministro.

