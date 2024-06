Grabois le respondió a Villarruel con una lista de 10 puntos y acusó: “Reptilianos repugnantes”

Escuchar

Los cruces entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el dirigente social Juan Grabois no cesan. Este sábado el líder del Frente Patria Grande volvió a la carga contra la segunda de Javier Milei con una lista de 10 puntos y acusó a las filas del Gobierno de ser “reptilianos repugnantes”.

En un extenso mensaje a través de la red social X, el dirigente social envió una nueva respuesta a un mensaje de la vice. “Señora Presidenta en ejercicio: el perejil es un alimento con grandes propiedades nutricionales. No lo subestime”, comenzó Grabois, luego de que ella lo acusara de plantar perejiles en “campos tomados”.

En ese contexto, continuó con su segundo punto: “Los campos se los apropiaron los oligarcas con olor a bosta de la Sociedad Rural amparados por los torturadores condenados que usted defiende (aunque en forma bastante timorata últimamente)”. Y agregó respecto a la designación de la referente de Pro en un área en que la vice esperaba tener mayor incumbencia: “¿La montonera tirabomba no era Patricia Bullrich? Evidentemente a Milei le pareció mejor ‘caza-terroristas’ que usted”.

En el cuarto punto, Grabois criticó a la titular del Senado con dureza y aseguró -como en otras ocasiones- que Milei podría dejar el Gobierno y Villarruel, tomar el poder: “No es acoso, es oposición política... Además de su ideología retrógrada, la veo -me puedo equivocar- conspirando desde el día uno. Toda prolijita y sonriente, la veo con el serrucho en la mano y las gotitas de cianuro. No quiero que la gente se confunda: usted es peor que Milei; cuando él se vaya, se tiene que ir usted. Despeje dudas y renuncie a sucederlo”.

“El ‘Poder Ejecutivo’ no debería atacar a los perejiles, hay demasiados problemas en el país. Señora, ¡ocúpese del país! En fin, les queda grande el cargo y evidentemente este perejil les preocupa bastante”, ironizó en su quinto argumento.

Además, examinó la imagen que utilizó la vice sobre la comparación entre votos obtenidos por La Libertad Avanza y el Frente Patria Grande durante las elecciones del año pasado. Al respecto marcó que el 55,7% fue el resultado del balotaje, mientras que el 5,8% obtenido por Grabois es de las PASO. “¿En serio mandó a diseñar ese gráfico? En fin, está comparando BALLOTAGE con PASO, ¡ventajita! Es como comparar perejiles con genocidas. En las PASO sacaron 29%; no se mareen con el tamaño, hemos visto muchos con la barra larga que se la creyeron demasiado y terminaron chiquititos”, aseveró.

Luego, volvió a referirse al sueldo de Villarruel: “Si no son ocho palos, ¿cuánto nos está costando usted a los argentinos para ‘destruir el Estado desde adentro’ con jamoncito [Milei]? Tantos años quejándose de la casta y se subieron a los privilegios sin tapujos. Súmele asesores, viáticos, custodios, etc”.

“Es sencillamente mentira que no usaron fondos públicos en la campaña. Gastaron en blanco $454.857,651 millones ($980.673,096 actualizado por inflación)... apenas el 12,7% fueron privados”, dijo Grabois en su octavo punto sobre la presunta utilización de fondos públicos en la campaña electoral.

En otra parte de su posteo, el dirigente social habló del fondo fiduciario por el que tiene una denuncia. “Con el ‘fondito fiduciario’ vienen mintiendo hace seis meses, tienen un canal entero todos los días con eso, su nueva triple A apretando gente para ver de qué me pueden inculpar... Pero no encontraron ni una prueba ¿¡Cómo es la cosa?!”.

Y cerró con una acusación: “Por favor, se lo pido con el enorme respeto que merece su investidura: Repartan la comida, reptilianos repugnantes”.

El cruce previo

Grabois se sumó el viernes por la noche al intercambio entre Villarruel y la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman y cuestionó a la titular del Senado por su sueldo. El comentario le valió la respuesta de la vice, quien lo acusó de usar recursos del Estado para hacer política.

“Yo sí canto el himno; nunca cobré nada del Estado -dato objetivo vs. relato difamatorio-, la que jugándola de guardiana de la moral y el superávit cobra 8 palos por mes, 32 salarios mínimos, no es Myriam, sos vos... Toda ¡de la nuestra! ¡pagados por el Estado que vos querés destruir desde adentro! ¡Por una democracia recuperada juzgando a tus ídolos Videla y Galtieri! Hipócrita”, señaló Grabois tras la respuesta de Villarruel a Bregman, en la que aseguró que ella no canta el himno nacional.

En ese mismo sentido, sostuvo que los integrantes del Gobierno “no son ni siquiera la derecha”, sino que “son cadetes de la riqueza y mulos del círculo rojo”. Después, se replegó a la idea inicial del mensaje de la dirigente de izquierda. “Efectivamente, el acto de Rosario fue chiquiiiito... Escuálido si no fuera por los hombres y mujeres de las FFAA democráticas arriados por obediencia a un acto partidario por su superior jerárquico”, agregó y luego preguntó: ¿Qué pasa que no presentás los aportantes y la rendición de gastos de tu partido?”.

La segunda de Milei utilizó la misma red social para responder. “Mientras vos plantabas perejiles en campos tomados y andabas lustrando con franela a los montoneros tira bombas, yo luchaba por sus víctimas sin Derechos Humanos”, sostuvo.

“Tal vez en tu microclima de chivo y comunismo no sepas que mi sueldo es más bajo que el de los diputados, porque como vicepresidente no soy senadora y como tal formo parte del Poder Ejecutivo”, dijo sobre el reclamo por la suma que cobra mensualmente por su función y luego aclaró que “hace tiempo” renunció formalmente al Partido Demócrata “sin usar los recursos del Estado para hacer política”.

“Ahora sí me despido pidiendo que la soberbia se te pase y recordándote que si el acto fue ‘chiquiiiito’, el apoyo del pueblo argentino que nos eligió en las urnas (donde importa) fue enorme”, finalizó.

