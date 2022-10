Gregorio Dalbón criticó el rol de la custodia el día del atentado contra Cristina Kirchner: “Me da mucha bronca que no sea investigada”

escuchar

En el marco de la detención de varios integrantes de la agrupación Revolución Federal, el abogado Gregorio Dalbón aseguró que le da “mucha bronca” que la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner “no sea investigada” en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta. En ese sentido, apuntó contra “determinadas personas”, aunque excluyó de la acusación a Diego Carbone, ausente el día del atentado, a quien definió como “un hombre a quien conozco hace mucho tiempo”. “Las personas que estaban ese día mínimamente tienen que ser investigadas todas”, señaló a C5N.

En tanto, Dalbón expresó su “indignación” por el hecho de que “las causas cuando Cristina es imputada avanzan, y cuando es víctima la dejan ahí”. Y volvió a pedir la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. “Hay que buscar algún juez que tenga ganas de investigar en serio, porque lo que pasó es muy serio”, afirmó el letrado.

Gregorio Dalbon suele patrocinar a Cristina Kirchner Twitter @gregoriodalbon

No es la primera vez que Dalbón critica el desarrollo de la causa que investiga lo sucedido el 1° de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay. El mes pasado, el abogado aseguró: “No me gusta como está llevando la causa. La lleva para el lado del intento de homicidio y es un hecho mucho más grave. Tiene que ver con el orden público, constitucional, con el terrorismo. Nos puso a todos en la puerta de una guerra civil”.

A su vez, desafió a la magistrada: “¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió [el ataque]?”. En esa línea, dijo que se puede “hacer mucho más con todo esto”, para después enfatizar: “Medir lo que se está haciendo no está bien. Ellos no midieron lo que hicieron con Cristina. Hay que con ir con los pies para delante y llevarnos puesta la Constitución, mostrársela en la cara a la jueza Capuchetti si es que no la conoce, al fiscal Rívolo, a la Cámara y a toda la Nación. Se hizo algo muy grave”.

Detención de Jonathan Morel

Esta mañana, el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue detenido en el marco de una causa que investiga a la agrupación por amenazas y mensajes violentos. Su arresto fue parte de un conjunto de operativos que incluyeron las detenciones de otros dos miembros de esa agrupación. Los tres delitos que se investigan son incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos, informaron fuentes judiciales.

En este expediente, que tiene un punto de contacto con el del atentado contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante. Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada) y se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados. Las detenciones ordenadas hoy fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Jonathan Morel, lider de Revolución Federal Tomás Cuesta - LA NACION

La instrucción de la causa está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes del caso informaron a LA NACION que en el dictamen en el que pidió las nuevas medidas, Pollicita dijo que los hechos bajo investigación en esta causa forman parte de un clima social de violencia que tuvo su máxima expresión con el atentado contra Cristina Kirchner.

Hoy se realizaron en total 11 allanamientos y se detuvo, además de a Morel, a otras dos personas vinculadas a Revolución Federal: Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, según pudo saber LA NACION de fuentes vinculadas al expediente.

LA NACION

Temas Atentado contra Cristina Kirchner