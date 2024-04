Guerra Israel-Irán: el Gobierno aumentó la seguridad en las fronteras, aunque dijo que no se recibieron amenazas

Escuchar

Tras el categórico apoyo de la administración de Javier Milei a Israel en el marco de los ataques que recibió de Irán con misiles y drones, el Gobierno aumentó la seguridad en las fronteras, anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni. “Se están tomando todas las medidas necesarias para tener un mayor control en la frontero debido a esta situación”, declaró el portavoz, y aclaró: “El ministerio de Seguridad trabaja en conjunto con el de Defensa y el ministro del Interior para efectivamente tener alerta ante cualquier tipo episodio que nos pueda llamar la atención”.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el funcionario aclaró, no obstante, que “el Presidente no ha recibido amenazas” . “No consideramos que el ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga un blanco o cambie la situación en un país que ya tuvo dos atentados”, reforzó Adorni.

El portavoz consideró también que “el ataque de Irán no es solo a Israel, sino a occidente, a la libertad individual, a los derechos de las mujeres y a características del mundo libre”. “Nuestra posición es bien clara: defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacados por estados que lo único que no quieren es la paz”, subrayó, y aclaró: “Consideramos que todo mundo libre está amenazado; no tenemos más que ponernos de lado de los que defendemos el mundo libre”.

Además, al ser consultado por el Gobierno planea romper relaciones diplomáticas con Irán, Adorni dijo: “Cualquier decisión en términos diplomáticos se va a anunciar cuando se tome”.

Apoyo a Israel

En una conferencia de prensa tras la reunión de gabinete que encabezó Javier Milei, el vocero Manuel Adorni dijo el domingo que la Argentina apoya incondicionalmente a Israel . El Presidente recibió al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien agradeció al Gobierno “por su rotunda condena a Irán y estar del lado correcto de la historia y los hechos”. “Estamos muy agradecidos al presidente por lo que se publicó sobre el tema”, explicó en una conferencia conjunta el propio embajador.

Sela añadió: “Vine aquí para expresar el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del presidente de Israel, Isaac Herzog, al presidente Javier Milei. Estamos muy agradecidos con el Presidente por lo que se publicó sobre el tema”.

“Vine para dar información diplomática sobre el ataque de Irán a Israel, la mayoría fue con misiles, de los cuales 90 fueron interceptados por los sistemas de defensa. Por primera vez Irán intentó atacar a Israel desde su territorio. Estuvo haciéndolo por varios años mediante sus proxis y organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas, y las milicias en Siria e Irak. Este es un tema que la comunidad internacional conjunta está condenando. Venía a agradecerle a la Argentina por su clara posición”.

