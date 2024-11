Guillermo Francos admitió que “está en análisis” nombrar jueces en la Corte Suprema por decreto

En medio de los idas y vueltas por la negociación para la integración de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la intención del Gobierno de nombrar por decreto en el máximo tribunal al juez federal Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla si la oposición no da los votos necesarios en el Congreso para fin de año. “Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto”, reconoció.

“Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, expresó.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario ratificó sus deseos de que la designación sea finalmente determinada por la Cámara alta pero lamentó: “ Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar . Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”.

Los comentarios del jefe de Gabinete llegan luego de que el kirchnerismo diera muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte al darle esta semana la novena firma que le faltaba al dictamen para designar a Lijo. El avance se dio cuando la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la última firma necesaria para el dictamen del pliego en el Senado.

Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.

El Gobierno sigue insistiendo con la idea de que avancen juntos los dos pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero este último tiene solo 6 firmas en su dictamen y es indigerible para el kirchnerismo.

La misma semana en que la justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, un enviado de la expresidenta visitó al asesor presidencial Santiago Caputo con la siguiente propuesta: el kirchnerismo estaba de acuerdo con apoyar a Lijo y ayudar a que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se transforme en Procurador, pero el oficialismo debía bajar el pliego de García-Mansilla y reemplazarlo por María de los Ángeles Sacnun, exsenadora de Santa Fe, valorada por Cristina Kirchner.

Caputo rechazó la oferta porque sigue siendo el objetivo del Gobierno que avancen juntos ambos pliegos, el de Lijo y García-Mansilla. Y se afirma en la decisión de enviar los pliegos de ambos por decreto cuando el Congreso entre en receso, como lo habilita el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las sesiones ordinarias terminan esta semana. Los tiempos se acortan.

La amenaza de nombrarlos por decreto está más firme que nunca y, en efecto, Santiago Caputo tiene la convicción que en 2025 la Corte Suprema de Justicia tendrá cinco integrantes, a como dé lugar: Lijo y García-Mansilla llegarán con los votos del Senado o serán designados por decreto en comisión por un año.

EL PRESUPUESTO Y LA RELACION MILEI-VILLARRUEL

Francos se refirió además a la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 del Gobierno, y adelantó que “hasta ahora no tiene dictamen”. “Veremos qué pasa. Si se insiste en modificar la propuesta, va a ser difícil que estemos de acuerdo. Nosotros no vamos a permitir modificaciones que tengan un impacto negativo que haga que se pierda el equilibrio fiscal. Estamos esperando que se pueda dictaminar y acordar algo que sea favorable para el Gobierno”, añadió.

Por otro lado, también habló sobre la relación entre Milei y Victoria Villarruel tras los dichos del primer mandatario sobre la vicepresidenta. “Las relaciones de la fórmula presidencial en la Argentina siempre fueron complejas, en muchos casos y dentro del periodo democrático tuvimos varios ejemplos”, consideró y detalló: “A veces tienen puntos de vista diferentes y es lógico que haya diferencias de opinión. Lo que está claro es que el que fija y ejecuta la política es el Presidente; la vicepresidenta es la cabeza del Senado y está ahí para hacer ese trabajo, que no es menor”.

“El Presidente, como todos saben, es una persona absolutamente sincera, directa y que dice lo que piensa, no es demasiado diplomático en su forma de expresarse. Es su personalidad y la gente lo conocía cuando lo eligieron como presidente. No es un desvalor, tuvimos presidentes que tuvieron esa personalidad, y también de los otros, que piensan de una manera pero política piensan de otra. Él dice lo que piensa y hace lo que dice. A veces hay que distinguir las formas de la sustancia y no quedarse en eso sino ver qué es lo que se está expresando”, detalló.

Sobre su propio vínculo con Villarruel, aseguró que tiene una “excelente relación” institucional y que “no tiene ningún problema”. “No son temas definitivos, la relación institucional se va a mantener de la forma que marca la Constitución . Seguro hay algún motivo por el que al Presidente le pareció marcar esa diferencia. No quiere decir que sea algo diferente y definitivo”, aseveró.

Francos también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner y sus palabras contra Milei en un discurso el fin de semana. “¿Ella tuvo un gobierno que desreguló?”, cuestionó irónicamente y marcó: “Nos la pasamos desregulado, quitando trabas, burocracias, normas y reglamentos que impedían la actividad. Estos últimos 20 años (sacando algún período) los manejó Cristina y su marido y generaron la situación que heredamos en diciembre del año pasado: un país al borde de la explosión. Si pide una regulación, encantado de que lo haga, habrá que evaluar el impacto que tenga, pero no hay nadie más interesado que el Presidente”.

Finalmente, desestimó la idea de que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) se postule como diputada en las elecciones legislativas del año que viene: “Con la trayectoria que tiene, solo se lo puede imaginar como una forma de obtener fueros. Electoralmente, polarizaría mucho una elección y, si el Gobierno está fuerte y bien como en este momento, uno podría decir que los antagonismos tan claros nos favorecen”.

