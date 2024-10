Guillermo Francos habló sobre la posibilidad de que se corra la Fórmula 1 en la Argentina

En medio del furor por la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, tras más de 20 años sin un piloto argentino en esa categoría, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las posibilidades de que la reconocida carrera llegue al país tras 26 años. “Expectativa hay, pero es difícil. No es sencillo meter una fecha y conseguir acuerdos. Se conversó bastante pero no hay definición concreta, haremos lo posible”, adelantó.

“Es una pena que un país que tuvo tanta historia y trascendencia con la Fórmula 1, desde nuestros corredores más importantes como [Juan Manuel] Fangio o [Carlos] Reutemann, no tenga un piloto corriendo hace tanto”, lamentó y auguró: “ Sería espectacular, estamos tratando de conseguirlo ”.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario también se refirió al conflicto que mantiene el gobierno con las universidades nacionales por el financiamiento que otorga el Estado. “Cuando el Estado pone recursos, el Estado tiene que auditar”, determinó y resaltó: “No veo cuál es el motivo por el cual no puede la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditar universidades públicas. No veo una imposibilidad jurídica porque una universidad del estado no pueda ser auditada”.

Y cuestionó: “Está entre el capricho por un lado, o la intención de ocultar gastos por el otro. Si yo soy transparente, abro a cualquier auditoría para que controle los gastos. Es una de las batallas culturales en las que el gobierno tuvo ventaja en los planteos. Estos debates le hacen muy bien a la Argentina y dan claridad al tema. La discusión sobre transparencia universitaria está puesta sobre la mesa, yo si fuese autoridad universitaria diría ‘vení y mirá'. Si no tengo nada qué ocultar, ¿por qué no quiero que me auditen?”.

“¿Cuál podría ser la razón para que una universidad que usa fondos públicos tenga problema con que un organismo la audite? Si hay algo que no está bien, se tomarán las medidas que correspondan. La Auditoría está integrada por la política, se maneja desde ahí y se fue agrandando de forma increíble; por alguna circunstancia política no se dedicó a auditar las universidades”, lanzó.

Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete se refirió a los cuestionamientos que recibió el gobierno del presidente Javier Milei a 10 meses de haber asumido: “Lo de la falta de gestión lo cuestionamos en varias oportunidades y demostramos que no es así. No se obtienen resultados sin gestión, en especial partiendo de situaciones críticas como las de origen . La gestión del Gobierno fue permanente en todas las áreas y estamos muy satisfechos”.

“Tuvimos varias conversaciones y se trabaja en la comisión de Diputados y en conjunto con el Senado. Da la sensación de que se avanzó bastante bien”, agregó respecto del Presupuesto 2025 que fue presentado en el Congreso por el mismo Milei. Asimismo, remarcó que es “una ley fundamental” y que esperan que se apruebe. “Sería no demasiado positivo dar la señal de que no somos capaces de sacar un presupuesto, pero, en caso de que pase, nos manejaremos con el presupuesto anterior. No nos preocupa la no aprobación, sería una señal positiva que se pongan de acuerdo para eso. En términos positivos, todos vemos la voluntad de poder llevarlo adelante”, respaldó.

Por otro lado, destacó la gestión de Milei, a la que calificó de “trascendental”, y remarcó que logró que se “generen cambios” y se “pongan en discusión temas importantes”. “No es común que en una situación tan importante de ajuste económico siga manteniendo una imagen positiva. Es un reconocimiento de la gente a lo que se está generando”, reflexionó.

Finalmente, Francos hizo hincapié en la importancia del armado político para las legislativas del año que viene y las posibles alianzas con el Pro y el radicalismo, y dijo que hay que tener en cuenta que ambos partidos tienen “una parte del electorado en común” con La Libertad Avanza (LLA). “Conocemos a los diversos bloques y sabemos que tenemos el apoyo para seguir adelante”, afirmó y cerró: “Todavía estamos lejos de las decisiones electorales, pero Milei ganó porque la fórmula del Pro y [Mauricio] Macri lo apoyaron. Van a ser unas grandes elecciones para LLA y estamos seguros de que nos vamos a convertir en un bloque muy importante en Diputados”.

