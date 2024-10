Máximo Kirchner fue a hacer campaña por Cristina en Hurlingham y un exintendente del PJ lo cruzó

Con los sectores que apoyan a Cristina Kirchner y a Ricardo Quintela cada vez más divididos en la puja por la presidencia del Partido Justicialista (PJ), Máximo Kirchner hizo un acto de campaña en Hurlingham para respaldar a su madre. Sin embargo,el exintendente Juan Zabaleta le salió al cruce.

Un día después de lanzar duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof por apoyar la candidatura de su par de La Rioja, el diputado nacional por Unión por la Patria (UxP) llamó a acompañar a la expresidenta y argumentó: “Hay que construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores y mirar muy bien quiénes son los legisladores para que después no nos martillemos los dedos”.

“Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo! Dice que hace siete meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Javier Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no competiría ¿Cuándo va a cumplir lo que promete? Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, señaló sobre el opositor.

En este sentido, el líder de La Cámpora afirmó que la exvicepresidenta es la única persona capaz de disputarle el poder a Milei. “¿Por qué pensaron que la querían matar (a Cristina)? Porque los encaró, porque uno debe tener muy claro que para que la mayoría de las argentinas vivan bien, hay un poder que tiene que encontrar límites. Porque si la persona que está en la Casa Rosada no le pone límites a los poderes económicos, se van a llevar puesto al pueblo, se van a llevar puesto a cada argentino y argentina sin que se les caiga una lágrima y no haya un solo remordimiento en sus almas”, sostuvo.

Máximo Kirchner explicó por qué Cristina es su candidata para el PJ

Además, destacó que la oposición está atravesando una situación muy “compleja” e indicó que la expresidenta da un paso hacia adelante para presidir el partido para intentar “recomponer un peronismo que nunca gobernó tan pocas provincias a lo largo y a lo ancho de la patria”.

De este modo, Máximo Kirchner dijo que es necesario cada uno de los integrantes del justicialismo trabaje con “ganas, con esperanza, se pare de manos en todas, se prepare y estudie”. “La verdad es que es muy difícil explicar que en realidad lo que estamos haciendo tiene que ver con no perder el tiempo. Porque es cierto que las urgencias existen hoy y que los compañeros, ya sea de lugares institucionales o militantes, tratan de estar cerca de otro argentino para ayudar, pero no es suficiente por la magnitud del ajuste que está desplegando el presidente Milei”, consideró.

“Tenemos que acompañarla al frente del PJ por todas estas cosas. Para debatir el acuerdo con el FMI, la situación de las universidades, el presupuesto. Milei se abraza con Elon Musk, tuitea todo el día pero computadoras para los pibes que están estudiando, cero”, sintetizó el parlamentario.

Por último, el diputado concluyó: “Hay que asumir los desafíos de este tiempo, y quien mejor puede hacerlo es ella. Acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del Partido Justicialista. ¡Miren si Cristina no va a querer que se vote! ¿Alguien lo puede entender?”.

Discurso de Máximo Kirchner en Hurlingham

La respuesta de Zabaleta

Juan Zabaleta, exministro de Desarrollo Social -y también exintendente de Hurlingham-, reaccionó al acto de Máximo Kirchner y lo cruzó a través de sus redes sociales. El exfuncionario lo acusó de haber viajado a la ciudad para inaugurar un hospital que no funciona como tal y que ya había sido anunciado.

“¡Hola, Máximo! ¿Viniste a Hurlingham a inaugurar por vez número mil el Hospital de Adultos Mayores que se cansaron de anunciar y hoy en día es, con suerte, una sala de primeros auxilios?, escribió Zabaleta y cuestionó sus declaraciones en el discurso: “Sin autocrítica jamás se va a poder reconstruir, dejen de romper todo”.

