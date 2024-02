escuchar

En medio de la tensa situación con los gobernadores por la decisión del Gobierno de no transferir el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el ministro del Interior, Guillermo Francos, responsabilizó a las provincias ante una eventual suspensión del inicio de clases por la falta de recursos para el sector y aseguró que “el tema educativo es esencialmente provincial”.

El funcionario argumentó que el FONID, un componente del salario de los maestros que hasta el momento pagaba el estado nacional, se creó en el año 98, en momentos cuando “las provincias tenían un problema de financiamiento de la educación”.

“La educación primero es una responsabilidad provincial y desde ahí el fondo tuvo altos y bajos y se fue generando a través de leyes y decretos, pero esto terminó el 31 de diciembre”, sostuvo Francos en declaraciones a la señala televisiva TN, y justificó la postura oficial en que el último día de 2023 “no había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1° de enero”.

“No va a haber transferencias al Fondo de Incentivo Docente porque no hay norma que lo habilite, el gobierno nacional en anteriores oportunidades ha dado un apoyo, pero esa norma hoy no está vigente”, expresó.

Las declaraciones del ministro se escucharon el mismo día en que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la negativa de la administración de Javier Milei en cuanto al envío de los recursos. La decisión sumará así otro capítulo más a la tensión con los gobernadores -que en enero pagaron con recursos propios los salarios de los empleados públicos y que incluyó el reclamo de los secretarios de Educación de los 24 territorios con una carta dirigida al titular del área, Carlos Torrendel.

Más allá de los problemas cotidianos y los cuestionamientos derivados del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, Francos destacó que tanto los legisladores del Pro como los de La Libertad Avanza “trabajaron en conjunto” para que se sancione la normativa.

De la misma manera, el titular del Ministerio de Hacienda habló también al congelamiento de las transferencias de la Nación a las provincias para obra pública y ratificó que por ahora no se van a hacer obras, ni se van a continuar”.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, está analizando de qué manera puede modificar esos fondos asignados por distintas leyes, si existe la posibilidad de hacerlo por alguna normativa que lo modifique sin ley”, agregó y resaltó que “para llegar al déficit cero basta con pisar todas las transferencias, excepto las automáticas que surgen de los recursos coparticipables, el resto el Estado Nacional no va emitir por preservar el déficit cero”, concluyó.

LA NACION