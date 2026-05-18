Guillermo Francos habló sobre su salida del Gobierno y no descartó volver a la política

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos habló de su salida del gobierno de Javier Milei y no descartó volver a la política, de la cual no participa desde su renuncia en noviembre de 2025. “Es muy difícil saber dónde va a jugar uno. A los que nos gusta siempre esperamos poder seguir haciéndolo”, dijo el exfuncionario en diálogo con José del Rio en LN+.

“Yo cumplí una etapa y el Presidente entendió eso. Pero no importa que esté o no en la función, yo creo en la transformación. Yo no me planteo volver como una posibilidad, creo que para los que nos gusta hay una esperanza de seguir haciendo política”, afirmó Francos.

A su vez, declaró que es “muy temprano” para hablar de quién será el próximo candidato a jefe de Gobierno y aclaró que, si bien nació en la provincia de Buenos Aires, desde hace tiempo tiene su domicilio en la ciudad.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos Fabián Marelli - LA NACION

Asimismo, frente a las elecciones presidenciales de 2027, el exfuncionario intervino en el intercambio entre los Macri y el Gobierno por el rol de Pro, y sostuvo que cree que va a haber una “confluencia”, a pesar de que el partido amarillo tenga su propio candidato, tal como ocurrió en 2023. “Dependerá mucho de cómo se de la situación del momento. Falta todavía”, remarcó.

“El Pro fue un partido con relevancia, con representación parlamentaria y Macri tuvo un papel importante en la organización política y partidaria en la Argentina. Respecto de lo demás, y lo ha dicho, Macri apoyará las políticas con las que coincidan y por ahí no apoyará otras cosas”, subrayó.

De todos modos, Francos indicó que cree que la situación de 2027 va a ser favorable para el Gobierno “Uno empieza a ver cómo la economía se acomoda. Hay que ver cómo se dan los resultados. No todos los sectores crecen al mismo tiempo y habrá cambios. Pero el mundo está viendo a la Argentina de manera diferente, algo que no ocurría hace años”, expresó y marcó como uno de los mayores aciertos del Ejecutivo las políticas del RIGI: “Está poniendo reglas de juego claras y que van a posicionar al Presidente en un buen punto de partida”.

El presidente Javier Milei junto a Guillermo Francos Natacha Pisarenko - AP

En cuanto a la denuncia contra Adorni por enriquecimiento ilícito y cómo impacta su situación judicial en la imagen del Gobierno, el exjefe de Gabinete resaltó que el exvocero debe presentar su declaración y la Justicia debe resolver la situación. “El presidente lo respalda. Hemos hablado tanto de este tema”, dijo.

Sin embargo, también se refirió al rol del exportavoz en la cúpula del Gobierno y los cortocircuitos que hubo dentro del Gabinete por la decisión de Milei de mantenerlo dentro del equipo. “No sé cómo es el triángulo, siempre fueron Milei, Karina y Santiago Caputo. Esas son las especificaciones que hizo el presidente, yo no sé si está Adorni. Lo que sí se es que el que lidera el rumbo y toma determinaciones es el presidente”, manifestó.

Además analizó el papel de Patricia Bullrich, quien, en medio de las denuncias contra Adorni, pidió que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada lo antes posible, una actitud que llevó a Milei a aclarar en vivo, por LN+, que el funcionario estaba a punto de entregar la documentación. “Tiene opinión política y fue contendiente del presidente en 2023. Ella tiene su personalidad política y el presidente también. Tendrán sus diferencias pero ella tendrá su perspectiva”, destacó Francos al respecto.

El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a Guillermo Francos Presidencia

En esta línea, el exjefe de Gabinete afirmó que al Gobierno lo ve bien y que, en materia económica, más allá de que algunos sectores están atravesando un momento complicado, se salió de “una crisis terminal en la que nos dejó la gestión anterior”. Sostuvo que se “superaron los escollos” que se le presentaron y añadió: “A veces uno no llega a entender la vinculación que tiene la política y lo que se hace para tirar abajo un programa que está funcionando bien”.

También fue crítico de la marcha universitaria que se realizó la semana pasada en reclamo por el financiamiento y cuestionó: “Hay 61 universidades nacionales y 2 millones de estudiantes en esas entidades, que pagamos todos los argentinos. Yo soy abogado y, en la ciudad, matriculados, hay 70.000 dentro de los 3 millones de habitantes. Francia tiene 70 mil para todos sus habitantes, y Japón 46 mil. Estamos mal planificados en la educación. No necesitamos más abogados o expertos en ciencias sociales, necesitamos más tecnólogos o arquitectos o lo que sea el futuro. Esa es la discusión. No estamos cuestionando lo que se está financiando en la Argentina".

“¿Por qué no se permiten auditorías? La UBA dice que sí se hacen pero las hace la AGN, que es manejada políticamente. Esa es una vinculación política que no permite hacer una auditoría seria", sentenció.