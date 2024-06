Guillermo Moreno citó el pronóstico del Banco Mundial y advirtió: “No hay plan, no hay conducción”

Escuchar

Luego de que el Banco Mundial anticipara que en 2024 habrá una caída del 3,5% PBI en Argentina, el exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner y actual líder del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, reaccionó al pronostico, con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei, tal como viene haciendo desde su asunción como Presidente.

“Y hasta el -5/6% (de caída del PBI) no van a parar de modificar el pronóstico. No hay plan. No hay conducción. Son anarquistas”, cuestionó Guillermo Moreno a través de su cuenta personal de X. Dos días atrás había ironizado que el jefe de Estado está “más anarco que capitalista”.

El pasado domingo, el exsecretario de Comercio Interior culpó en Radio 10 al Presidente de “querer destruir el ahorro de todos” y le advirtió: “Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay sistema capitalista”.

Además, Guillermo Moreno acusó a Javier Milei de impedir que los argentinos puedan ahorrar: “Él quiere que agarres los pocos dólares que tenés y los vendas para pagar sueldos o expensas. Y en pesos es imposible”.

Y hasta el -5/6% no van a parar de modificar el pronóstico. No hay plan. No hay conducción. Son anarquistas. pic.twitter.com/EcMbnK2fMH — Guillermo Moreno (@morenoparalavic) June 11, 2024

