Guillermo Moreno sorprendió con unas “dominadas”, tras su acto en el microestado de Ferro

Escuchar

El presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, brindó un acto en la tarde del jueves en el microestadio de Ferro, donde presentó su plan de Gobierno, y al terminar, mientras sus seguidores cantaban contra el Gobierno de Milei, el exsecretario de Comercio realizó “dominadas” ante su público.

“Dijimos que no hay posibilidad de un buen Gobierno sin un plan, y acá estamos, presentando el Plan de Gobierno Peronista”, expresó el líder de Principios y Valores ante la multitud, y remató: “Ya estamos en condiciones de volver”.

Además, declaró: “Cuando nosotros defendíamos el trabajo de los argentinos nos decían que nos habíamos quedado en el pasado, pero resulta que no éramos el pasado, ahora todos los gobiernos del mundo defienden el trabajo de su pueblo. No hay un buen gobierno si el pueblo no está organizado”.

Nos decían que nos habíamos quedado en el pasado, en el 45, pero resulta que no éramos el pasado, éramos el futuro. Ahora todos los gobiernos del mundo defiende el trabajo del pueblo”, sostuvo el exprecandidato presidencial.

Guillermo Moreno se mostró paciente y con confianza de que el peronismo vuelva a tomar el mando del gobierno nacional: “Nosotros vamos a triunfar. Entre la sangre y el tiempo nos vamos a quedar con el tiempo”.

Como es de costumbre, el exfuncionario kirchnerista criticó a la actual gestión: “El desastre del último gobierno socialdemócrata y estos meses de Milei lo único que hicieron fue hundir a nuestro pueblo en la pobreza y la indigencia”.

El pasado 22 de mayo, el exfuncionario kirchnerista había dicho que si las medidas de Milei continuaban, el Gobierno iba a terminar anticipadamente. “Yo no tengo dudas de que esto tiene que ser breve. Si esto sigue así… ¿Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado? ¿O no está trastornado?”, había planteado el líder peronista.

LA NACION

Temas Guillermo Moreno