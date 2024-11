Tenso cruce entre Guillermo Moreno, Ernesto Tenenbaum y María O’Donnell por su pelea con una exmilitante libertaria

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno se cruzó el martes por la noche con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenenbaum a raíz de la pelea que mantuvo con la exmilitante libertaria Mila Zurbriggen el lunes en el programa Duro de Domar (C5N). En una señal de streaming, los entrevistadores increparon al líder del partido Principios y Valores y pusieron en tela de juicio el accionar y las palabras del exfuncionario -trató de “chiquita” e “irrespetuosa” a Zurbriggen, que terminó retirándose del estudio entre lágrimas-. Moreno se defendió de los ataques, desconoció las críticas y respondió con chicanas e ironías.

Luego de transmitir el fragmento del acalorado intercambio entre Moreno y Zurbriggen, Tenenbaum arremetió: “Solo te hizo una pregunta esta chica”. “Me faltó el respeto”, respondió el exsecretario de Comercio en °540 (Cenital). “¿En qué te faltó el respeto?”, repreguntó el coconductor. “¿Querés saberlo? No hizo una pregunta. Quiso volver a hablar de un tema del que ya habíamos hablado hace 25 minutos. ¿Vos en qué te basas para decirme que no me faltó el respeto? En ese fragmento que acaban de pasar, solo se ve un pedacito. Es un recorte de la realidad. Amigo, ya está clarito todo esto. Me faltó el respeto”, acusó Moreno.

E insistió: “No me repreguntó con cuidado. Eso que ves ahí es solo un recorte. No es la realidad”. “Sacás conclusiones como todo progre con un recorte. No querés escuchar la verdad histórica ”, chicaneó. Y siguió con su explicación de los hechos: “Dos minutos antes de eso, estábamos discutiendo si Javier Milei se tenía que ir o no. Entonces ella pidió la palabra y preguntó cualquier cosa”. “Ella solo te hizo una pregunta”, repitió una vez más Tenembaum. Entonces Moreno aclaró que a él no le importaron las formas de la exmilitante si no la pregunta fuera de contexto. “Aunque tengas una forma livianita de preguntar como la tuya, ofendés” , ironizó.

Tras varios idas y vueltas entre ambos, O’Donnell intervino y ofreció su punto de vista. “¿Todo esto te da permiso a decir lo que dijiste? Le dijiste ‘chiquita’ La relación de poder entre ambos es desigual”. “No, no es desigual. No le voy a permitir a esta chica que me ofenda. No puede ofender a los mayores”, retrucó el exfuncionario durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Fue entonces que O’Donnell lo comparó en las formas con el Presidente y Moreno estalló. “No me ofendas. Con Milei no tengo nada que ver. Él es anarcocapitalista. Puede ser que me copie. Pero a mi no me importan los modos. Eso discutilo con Axel Kicillof”, lanzó.

Luego de las palabras de Moreno, el entrevistado y los entrevistadores mantuvieron una tregua hasta el final del programa, donde Tenenbaum volvió a pronunciarse sobre la pelea: “Le dijiste ‘chiquita’ y le pediste que no haga estupideces. ¿Eso no es faltar el respeto?”. “En todo caso, faltarle el respeto a un hombre mayor es una estupidez”, consideró el referente peronista. “Guillermo, cuando quieras voy a tu programa a discutir sobre esto”, le propuso el conconductor. Moreno le extendió una invitación para el domingo, que fue declinada por Tenenbaum. “Entonces no es cuando quiera. ¿Viste que sos raro vos?”, le reprochó Moreno. “Bueno, me retracto”, dijo Tenenbaum. Y Moreno finalizó su participación con un dardo: “Te tenés que retractar muchas veces. Generalmente lo que decís está mal” .

La pelea entre Guillermo Moreno y Mila Zurbrieggen

El conflicto entre Moreno y Zurbriegenn comenzó a partir de un planteo de la exmilitante libertaria. “Vos dijiste que cuando esto termine nos haremos cargo de lo que decimos, ¿vos te sentís preparado para hacerte cargo de decir que, si ellos crean los colorados, vos creás los blancos?”, le consultó al exsecretario de Comercio durante el programa por una declaración que había hecho al comienzo de la transmisión mientras analizaba la situación económica del país.

Por su parte, Moreno respondió: “No te entiendo cuando hablás. Contestále vos a esta chiquita [al conductor Pablo Duggan]. Zurbriggen le preguntó irónicamente si la estaba ninguneando, a lo que el exfuncionario reaccionó: “Sí, te ninguneo. Tenés la mitad de la edad de mi hija”. “¿Me estás ninguneando por mi edad?”, insistió nuevamente la presidenta del partido Nueva Generación y el peronista agregó: “No lo voy a responder por irrespetuosa. No le voy a contestar”.

Ante el episodio, Zurbriggen se levantó de su silla y se quitó el micrófono para abandonar el estudio. “Siempre soy muy respetuosa con todos. No corresponde esto. Yo no me voy a quedar en un lugar donde no me dejan hacer preguntas con respeto. Le hice la pregunta porque es muy pesado lo que dijo, le puede pesar en el futuro. No es contra él. Y no me gusta habilitar el ninguneo, no hay chicanas”, se descargó.

Duggan intentó calmar la situación y le pidió a Moreno que responda la pregunta de la joven. Sin embargo, él mantuvo su postura: “Ninguna segunda oportunidad. Irrespetuosos no y punto. Yo soy un hombre grande para estas estupideces”.

A su vez, Zurbriggen contó en sus redes sociales detalles sobre lo que ocurrió en el programa y aseguró que lo que vivió fue un accionar violento. “Hola a todos los que siempre ven mis participaciones en Duro de Domar. Quiero dejar en claro que no me puedo quedar como si nada ante el hecho de que otro panelista habilite la violencia desde un medio de comunicación y luego me anule completamente la posibilidad de repreguntar para ratificar o desdecirse de la locura que dijo”, comenzó.

Además, continuó: “Quiero aclarar que esto no es culpa del canal, ni de Duggan, que es un excelente conductor. Son los dichos del señor Moreno y ojalá él entienda que la violencia no es el camino en ninguna de sus formas. Por lo demás, en el debate es importante respetar las reglas del mismo que, como mínimo, implica dejar al resto debatirte tus dichos. Espero que todos comprendamos que el camino es la paz y no la violencia”.

