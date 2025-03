Un militante libertario agredió a Belliboni en un streaming y Guillermo Moreno se metió a separar

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el militante libertario cercano a la diputada Lilia Lemoine Luciano García Maañón, protagonizaron una fuerte discusión al aire del streaming Vale Todo. “Este es un delincuente, no puedo entender cómo este tipo puede estar acá en el programa. El que te denunció. A vos, a vos. Sos un delincuente”, le gritó el co-conductor del programa Anti Casta, al líder piquetero.

El episodio comenzó cuando Diego Moranzoni se despedía del público que lo había acompañado durante la jornada de Ensobrados. Durante el pase, García Maañón acusó de “delincuente” a Belliboni, al tiempo que gritó: “A vos no te voy a respetar nunca, sos un delincuente. Eso es lo que sos, un delincuente. ¿Qué me importa que se la aguante?”, mientras los presentes insistían en que se calmara. Al respecto, el dirigente se acercó a su encuentro y los separaron.

En diálogo con LA NACION, Belliboni explicó: “Como el propio Moranzoni lo dice al final de su programa, este señor, que me dicen que es secretario de Lemoine, que no sé ni cómo se llama, me vino a agredir primero verbalmente, después intentó físicamente”. Y sumó: “Moranzoni le dijo que era una barbaridad lo que me estaba haciendo y después lo hizo al aire, está grabado, diciendo que el responsable de la agresión es este señor”.

Sobre el accionar de García Maañón, el líder del Polo Obrero consideró: “No me llama la atención porque creo que es patovica y es el patovica de la señora Lemoine, no es raro”. Y continuó con una crítica contra la ministra de Seguridad de la Nación, sobre un tema que habían discutido anteriormente en la transmisión: “Gente que ataca, que agrede y que tiene como líder de toda esta agresión a la señora Patricia Bullrich, que debería renunciar por responsabilidad en el intento de asesinato al reportero gráfico Pablo Grillo”.

“El incidente, por otra parte, fue menor, el hombre quiso pegarme y, como muestran las imágenes, se pusieron adelante Guillermo Moreno, el productor, el propio Moranzoni y gente de ahí, ahí quedaron las cosas. Creo que tiene que ver con una gente que es muy agresiva, muy violenta y que lo muestran en el gobierno que tienen, que es un gobierno violento, agresivo y antidemocrático”, concluyó.

Noticia en desarrollo.

LA NACION