Gustavo Valdés, sobre los incendios de Corrientes: “No quiero pensar que hayan sido intencionales, sería criminal”

“Comenzó a llover y es una buena noticia”, resaltó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que espera que esto traiga alivio a la provincia azotada por las llamas -con el 9% de su territorio afectado-. “Es descomunal lo que estamos viviendo”, expresó.

Según contó el funcionario, se comunicó anteanoche con el presidente Alberto Fernández, quien se comprometió a hacer una mesa de trabajo para evaluar cómo van a asistir a la producción afectada. En medio de la polémica con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el gobernador buscó suavizar la situación y no entrar en la confrontación.

“Hoy hablamos con Cabandié, no voy a entrar en discusión de ningún tipo de ‘si me pediste ayuda, no me pediste ayuda’, porque necesitamos ayuda de todos lados. Por lo tanto, agradecemos a los influencers, a las provincias, a los gobernadores, a los pueblos de las provincias, a Uñac, a los particulares, a Sebastián Esquenazi, a otros particulares que nos facilitaron gratuitamente aviones”, enumeró. Y expresó: “Tenemos que estar juntos los argentinos porque hay que hacer un gran esfuerzo para proteger los Esteros del Iberá y que los animales puedan volver a estar en ese lugar”.

Valdés sostuvo en diálogo con TN que actualmente están trabajando unas 2800 a 3000 personas, capacitadas y especializadas, además, cuentan con apoyo de dotaciones de las provincias argentinas, “principalmente de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, también ha mandado Chaco, Misiones, Tucumán”, puntualizó. Además, se incorporó personal de Mendoza, de Entre Ríos y el gobernador solicitó la ayuda de Brasil y de Estados Unidos.

Incendios en campos, sobre ruta 5, cercanos a la ciudad de Corrientes. Marcelo Manera - LA NACION

“Tuvimos una conversación importante con Larreta que nos está mandando medios. Hablé con el gobernador Axel Kicillof que nos facilitó medios, aviones y mandó al ministro de Seguridad que nos está dando una mano, con tres helicópteros. El Ejercito Argentino también está acá”, agregó.

“Con los recursos podemos defender las ciudades, las construcciones y tratar de que no llegue a las forestaciones, con los medios aun que contamos muchas veces no podemos desviarlo. Imagínense ustedes la fuerza que nos está atacando en este momento”, advirtió el gobernador.

Incendios en la provincia de Corrientes. pepe mateos

En otro momento, fue consultado sobre el origen de los incendios y subrayó que la provincia está llevando adelante una investigación para tener una conclusión. Sin embargo, no descartó que hayan sido provocado por fuegos no controlados, aunque manifestó: “No quiero pensar que hayan sido intencionados porque sino sería algo realmente criminal, absolutamente”.

Por último, le funcionario provincial sostuvo que la gobernación analiza si se realizarán los carnavales previstos para la semana próxima. “Si esto continúa, me parece que vamos a estar pidiendo que suspendan”, anticipó. No obstante, aclaró que la intención de la provincia es no agregar otro daño más al turismo.