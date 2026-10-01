Habló Andrea Vera, la diputada libertaria que filmó a Grabois durante su fuerte cruce en Diputados

El diputado Juan Grabois protagonizó este miércoles un fuerte cruce con funcionarios del oficialismo durante el plenario de comisiones en Diputados que terminó con gritos e insultos. La pelea comenzó durante una intervención de la izquierdista Myriam Bregman, quien cuestionó el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites a la venta de tierras a extranjeros y fue increpada por el oficialista santacruceño Jairo Guzmán. El líder de Patria Grande saltó a defenderla y el momento fue capturado en video por una diputada libertaria.

Andrea Vera, legisladora provincial de La Libertad Avanza (LLA), se encontraba en el recinto en el marco del debate por el proyecto de defensa de la soberanía de las islas Malvinas. “Es terrible que un diputado hable de esta forma; es lamentable”, consideró este jueves sobre la reacción de Grabois.

Durante el cruce, Grabois apuntó directamente a los libertarios. “¡Tienen la Corte comprada!”, acusó a los gritos e insistió: “Déjense de joder y hablar a los que están hablando. Vendepatrias, vendidos y coimeros”.

Juan Grabois, a los gritos e insultos contra diputados libertarios en la Comisión de Defensa

“La verdad es que estaría bueno que quizás tenga un nuevo rol como cineasta, porque me gustaría ver esa película. Es muy creativo el diputado. Eso no sucede en la realidad”, ironizó Vega en diálogo con radio Mitre.

En otro momento, cuando le tocó tomar la palabra en el debate, Grabois calificó al presidente Javier Milei de admirador de Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Fue en ese momento cuando la diputada libertaria Juliana Santillán lo interrumpió para señalar que no podía leer su discurso.

El intercambio derivó nuevamente en un escándalo. “No estoy leyendo, tontita”, le reprendió Grabois, lo que motivó la intervención inmediata de Carlos Zapata —presidente de la Comisión de Defensa— que, a los gritos, pidió orden. “No voy a pedir disculpas; es tonta. No la estoy insultando, la estoy describiendo”, continuó el diputado de izquierda.

“Fue un momento increíblemente horrible. Se llaman a sí mismos aliados de las feministas... Me llama la atención que Grabois es cristiano, yo también lo soy y a mí no se me ocurre insultar al prójimo de esta forma. Estamos representando a los argentinos y parecía una cancha”, lamentó la diputada Vega.

El enfrentamiento entre Grabois y Jairo Guzmán

La funcionaria libertaria comparó entonces las agresiones de Grabois y las hostilidades habituales del presidente Milei contra críticos del Gobierno. “Lo que hay que decir de las formas del Presidente es que las veces que ha insultado fueron en defensa de cosas que le dijeron”, justificó.

“No olvidemos que lo que sucedió ayer fue en el marco del debate de un proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional y los diputados de Unión por la Patria no tuvieron mejor idea que estar por horas insultándonos”, acusó Vega y siguió: “No creo que esa sea la forma de estar defendiendo la soberanía nacional y las islas Malvinas. Es una deuda de la política argentina con los argentinos, pero parece que ellos sí defienden de esa forma los intereses y no los argentinos que estamos en el poder”.