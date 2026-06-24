Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y su pareja

La Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo allanado el domingo pasado donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió LA NACION.

Se trata de dos bolsas. Una contenía una sustancia en polvo de color rosa, que pesaba 0,83 gramos, y otra tenía una sustancia granulada y amarronada que pesaba 1,57 gramos. La rosa podría ser la droga conocida como tusi o cocaína rosa.

Nicolás Trombino es el actual novio de Jesica Cirio

Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento el domingo pasado hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Martín Insaurralde, exmarido de Cirio, por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.

Se trata de una nueva derivación del caso que comenzó con el viaje de Insaurralde en un yate, cuando era jefe de Gabinete de Axel Kicillof, y que dio lugar a una investigación judicial sobre su patrimonio.

La Gendarmería hizo el hallazgo de drogas y armas en el departamento del piso 18 del inmueble situado en la calle Ortega y Gasset 1661, de Palermo, a una cuadra de la avenida del Libertador y con una vista privilegiada.

Ortega y Gasset 1661, Palermo Captura

Además, en el lugar se encontró armamento y municiones. Entre ellas se halló una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12 mm (Nro. de serie 173/174) y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm (Nro. de serie PHE455).

También se hallaron cajas de municiones CBC, calibre 9 mm y 12 mm; y los cargadores de la Glock.

Como todas estas cuestiones son ajenas a la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y al fiscal Sergio Mola, decidieron declararse incompetentes y enviar el asunto a la justicia federal de la Capital Federal.

Según dijeron a LA NACION allegados a la pareja, el arma pertenece a Nicolás Trombino. Tiene papeles al día, con licencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Además, cerca de la conductora de TV explicaron que la droga era para consumo personal y que pertenecería a la pareja de Cirio.

La Justicia allanó el domingo pasado dos domicilios de Jesica Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras la difusión de videos en los que la modelo y conductora muestra dólares guardados en un vestidor de la casa que compartía con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su primer marido.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio del barrio porteño de Palermo y en otro de la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora.

El objetivo de la Justicia era hallar dispositivos, como celulares, notebooks y memorias. No obstante, se hallaron el arma a nombre de Trombino, 19.000 dólares y las drogas.

Uno de los procedimientos fue en Ortega Gasset y Libertador; el restante fue en un departamento de Banfield en el que Elías Piccirillo, segundo marido de Cirio, cumple prisión domiciliaria.

La Justicia le concedió ese beneficio en noviembre pasado, en el marco de una causa en la que investigan si le plantó un arma y drogas a un empresario al que le debía dinero.

El departamento de Ortega y Gasset fue adquirido por Cirio en 2015, por US$385.000 dólares, en una operación que quedó bajo investigación por su posible vinculación con dinero de Insaurralde.

Piccirillo y Cirio se casaron en mayo de 2024. Un año antes, el empresario le cedió a la modelo una casa valuada en 2,8 millones de dólares, ubicada en uno de los barrios del country Nordelta. Con Insaurralde, Cirio se casó en 2014 y se separó en 2022. Los videos en los que la modelo exhibe los dólares guardados en la propiedad del barrio cerrado Fincas de San Vicente se habrían grabado en 2023.

La difusión de los videos en los que Cirio muestra dólares acumulados en cajones de un ropero, debajo de remeras y buzos, motivará nuevos peritajes.