“Hay que surfear la ola”: Villarruel se mantiene en silencio tras los ataques de Milei y no piensa cambiar sus planes

Aunque cansada de lo que considera agresiones gratuitas y falsas, Victoria Villarruel no piensa responder, todavía, de manera pública a los ataques que sufre de parte del Gobierno y que recrudecieron en las últimas horas cuando Javier Milei sugirió, de manera poco sutil, que la vicepresidenta participó en un intento de desestabilización de su gobierno.

Más allá de alguna alusión a lo ocurrido en la noche del domingo en redes sociales y de alguna que otra acción que, reconocen, tomaron para obligar a Milei a tener que, al menos, darle la mano en su ingreso al Congreso, la idea que impera en las oficinas de la Presidencia del Senado es guardar silencio y aguardar con paciencia tiempos mejores.

La intención es mantener la calma y esperar que se desarrollen los acontecimientos antes de tomar una decisión o decidir un curso de acción político, evaluaron en su entorno en las horas posteriores al mal trago que implicó la Asamblea Legislativa.

“No va a responder, falta mucho y hay que surfear esta ola; la gente no está hablando de esto”, fue el análisis que hicieron cerca de la vicepresidenta luego del nuevo maltrato que le propinó el jefe del Estado.

Villarruel mientras esperaba la llegada de Milei Pilar Camacho

Eso sí, por más acusaciones que reciba, la vicepresidenta sigue firme en su intención de continuar con su agenda de recorridas por las provincias y señalando una agenda “nacionalista y productivista”, en línea con el tuit con el que opinó sobre la decisión de la Corte norteamericana de revertir la política arancelaria que había dispuesto Donald Trump.

Aunque sean repetitivos, los ataques del Gobierno no pasan desapercibidos para la vicepresidenta. “La verdad es que ya está harta de que la acusen de algo que no hizo”, explica una de las personas que suele frecuentar su despacho.

Al gesto con la cabeza que hizo Milei, apuntando en dirección a Villarruel cuando habló en su discurso de un intento por voltear su gobierno orquestado desde el Congreso, este lunes se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volvió a asegurar que “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”.

“Cuando Adorni dice que Victoria no preocupa es porque ocurre exactamente lo contrario, preocupa mucho; sino, ni hacen mención al tema”, opinaron cerca de la vicepresidenta ante el pedido de este diario de una respuesta a las palabras del jefe de Gabinete.

Lo que subyace detrás de esta idea es que Villarruel es vital para las aspiraciones de los libertarios en territorio bonaerense. “No es (Diego) Santilli ni (Sebastián) Pareja, Milei no gana la provincia sin Victoria”, afirman.

Villarruel atiende su teléfono celular mientras habla Milei

Un poco en broma y otro tanto en serio, en el equipo de la vicepresidenta destacan la extraña coincidencia de que Milei y el kirchnerismo la acusen de golpista.

“Los kirchneristas le dicen que es golpista y el Gobierno también. ¿Con quién va a hacer el golpe? ¿Con los kirchneristas, que también le dicen golpista?“, se preguntan entre risas cerca de Villarruel.

A pesar de que nunca ha dicho nada en su contra, a Villarruel no le queda ninguna duda de que la responsable de los ataques es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La pelea es personal y las causas se mantienen, por el momento, bajo siete llaves desde ambas orillas de los sectores en pugna.

De hecho, la lectura que se hizo en el Senado es que lo ocurrido en la Asamblea Legislativa fue una demostración de fuerza de la hermana presidencial. Señalan las barras llenas de militantes que aclamaron a Karina Milei, pero también algo más sutil, como que la transmisión oficial haya omitido mostrar el palco donde se encontraba Santiago Caputo.

Junto a Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado Marcos Brindicci

Sin embargo, la vicepresidenta también hizo su jugada durante la Asamblea Legislativa. Un colaborador de la vicepresidenta reconoció que la intromisión de Senado TV en la transmisión del arribo del Presidente al palacio del Congreso fue intencionada. “Le metimos las cámaras y no le quedó otra que saludar”, confiesa.

El saludo tuvo una frialdad indisimulable, pero fue mucho más de lo que esperaban en la vicepresidencia, en donde se llegó a especular con la posibilidad de que Milei decidiera ingresar por la Cámara de Diputados para evitar encontrarse con Villarruel.

La jornada fue extensa y eso quedó demostrado en la decisión de la vicepresidenta de cancelar una cena que había organizado para después de la Asamblea. “Estuve todo el día con esto, estoy muy cansada”, le dijo a sus colaboradores antes de despedirlos. Pasaba de la medianoche cuando la vicepresidenta abandonó el palacio legislativo. En la calle sólo quedaban los ecos de una jornada cargada de tensión política.