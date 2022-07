Alberto Fernández habló de “golpe de mercado” y Hernán Lacunza reaccionó con dureza

El exministro de Hacienda Hernán Lacunza respondió este jueves a las críticas de Alberto Fernández, quien lo había involucrado en un supuesto intento de desestabilización sobre la corrida de los bonos en pesos, y rechazó que hubiera tenido algo que ver en una acción de esas características y habló de un deterioro de la palabra presidencial. “Es mentira”, afirmó Lacunza en LN+

“Es una acusación grave que insinúa una actuación mía en contra de los intereses de la Argentina. No sé a qué se refiere, pero no puede precisar nada, no existe, ni hubo una reunión, un informe, ni [una declaración] en on, ni en off” en ese sentido, consignó Lacunza este jueves al programa +Voces.

El exministro respondió de estas forma luego que el mandatario lo mencionara como una de las personas que busca sembrar una movida desestabilizadora respecto del pago de la deuda doméstica. “Lacunza defaulteó la deuda en pesos, pero para nosotros el mercado de deuda en pesos es muy importante y vamos a cumplir”, había considerado Fernández el miércoles en C5N.

En ese sentido, había apuntado contra dirigentes de Juntos por el Cambio. “Seguramente están buscando un golpe de mercado. Sabemos con qué bueyes aramos”, señaló. Y agregó: “No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden con expectativas adversas”.

Este jueves, Lacunza señaló que el Presidente se hizo cargo de versiones periodísticas sin fundamento. “Nunca va a encontrar una declaración mía en contra de la Argentina”. El exfuncionario aclaró, además, que si bien le atribuyen un informe que habría generado la corrida, ese documento está fechado el 9 de junio, “y la movida comenzó el 8 de junio”.

Lacunza recalcó que, sin embargo, tiene en claro su rol “en el espacio opositor”. “Me parece que la mayor parte de sus políticas son equivocadas. pero que el Presidente se haga cargo de esa berretada, es una escalón mucho más bajo, del deterioro institucional”, analizó.

En desarrollo.