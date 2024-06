Hernán Lombardi criticó a los diputados de Unión por la Patria por poner carteles de Loan en sus bancas

Escuchar

El diputado de Pro Hernán Lombardi cuestionó duramente al bloque de Unión por la Patria por pegar en sus bancas carteles en reclamo por la aparición de Loan, el niño de cinco años desaparecido desde hace 14 días. “Las fotos hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia”, sentenció el legislador por redes sociales, lo que derivó en un cruce en la Cámara baja con el titular de la bancada kirchnerista, Germán Martínez.

“Me cuesta pensar algo más miserable que la utilización del dolor y la conmoción que sentimos por Loan que hace el kirchnerismo. Las fotos en las bancas hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia”, apuntó Lombardi desde su cuenta de X junto a una foto del recinto en la que puede verse a Martínez y otros integrantes del bloque sentados en sus bancas con los carteles pegados.

Al momento de tomar la palabra en el recinto el diputado Martínez contestó a las críticas de Lombardi. “Ayer, en nuestra reunión de bloque se planteó la enorme preocupación por la situación de Loan y lejos de todo intento mezquino la decisión fue, ni siquiera plantear una cuestión de privilegio alrededor del tema, sino venir solamente con la imagen que se está difundiendo en todos lados pidiendo por su aparición con vida y remitiendo al teléfono 134 para colaborar con la busqueda”, explicó Martínez.

“¿Con qué sensación y percepción lo hicimos? Porque esta es una sesión que va a tener mucha repercusión en redes sociales y va tener visibilidad en la televisión y en fotografía. Y nosotros solo vinimos a eso”, dijo el titular del bloque en Diputados de Unión por la Patria.

Finalmente, Martínez cruzó directamente a Lombardi y replicó: “Cada uno es libre de colgar, o no, un cartel, pero a mí me sorprendió que, más allá de las diferencias, el diputado Lombardi puso en redes sociales una referencia a una utilización mezquina por nuestra parte y nada más alejado de eso. Si con algo nosotros no queremos que ese tema sea de utilización política”.

Tras ello, Lombardi tomo la palabra y cruzó al diputado de UP. “Yo creo que estas cosas requieren grandeza, y el bloque kirchnerista no ha demostrado grandeza. Lo que dice el diputado Martínez es peor todavía. Lo que él dice es que si estuviéramos todos de acuerdo, obviamente todos estamos todos de acuerdo, porque estamos todos muy preocupados por Loan, lo hubiéramos puesto”, señaló

“Mientras tanto, el diputado Martínez podía guardarse el cartelito. Así que es una cuestión de mezquindad y de aprovechamiento político. No trate de disimularlo”, arremetió Lombardi.

El cruce entre los dos diputados se dio en medio del debate que comenzó este mediodía en el que el oficialismo espera darles sanción definitiva a los dos primeros proyectos de ley de la gestión de Javier Milei.

Tal como precisó este medio, se estima una sesión extensa, de aproximadamente 12 horas, que finalizará con dos votaciones: primeramente se votará el proyecto de la Ley de Bases, para el que se espera el apoyo de una mayoría holgada -se estiman alrededor de 140 votos- y, acto seguido, los diputados definirán la suerte del paquete de reformas fiscales, la cual incluye la reversión del impuesto a las Ganancias.

