La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de cinco años

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de Nueve de Julio, el jueves 13 de junio, según aseguró su familia.

El Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía e Interpol emitió la alerta amarilla.

Hay seis detenidos por el caso, entre quienes se cuentan un tío del chico, una funcionaria municipal y un jefe policial. Los vecinos reclaman la aparición con vida y cuestionan los primeros días de investigación.

📌00.20 | Lidia Noguera, hermana de la mamá de Loan: “No me cierra el abogado Méndez”

Lidia Noguera, tía de Loan por parte de su mamá aseguró que “no le cierra” Roberto Méndez, abogado defensor de José Peña, padre de Loan Peña, el niño desaparecido hace 13 días.

“Yo vi cosas que no me gustaron de Méndez, por eso puse dos abogados más. Hablé con mi hermana y le dije: ‘Hay cosas que a mí no me cierran. Yo te ofrezco estos dos abogados que fueron los que pidieron la reconstrucción del hecho, los que pidieron los peritos para que investiguen los vehículos’”, aseguró la tía de Loan.

“Lo que me dijo mi sobrino, pero habría que preguntarle a Mariano (hermano de Loan) es que Méndez fue recomendado por el hijo de Victoria Caillava”, reveló Lidia en diálogo con TN. En este sentido contó: “Yo le dije a mi sobrino desde el primer día que ese abogado no me cierra, pero yo no me puedo meter con mi sobrino, que él decida con sus abogados que es lo que van a hacer, pero yo le estoy diciendo ‘Papito, date cuenta quién te lo recomendó’”.

Roberto Méndez, abogado del padre de Loan

“Cuando me enteré quien recomendó a Méndez me llamó la atención, y que venga supuestamente a trabajar gratis también”, detalló. Y justificó su opinión: “No me cerró que al tercer día él decía que el nene estaba perdido en el campo, lo mismo que decía el fiscal y el comisario. Cuando todos decían que al nene se lo habían llevado, el abogado defensor de mi hermana decía que Loan estaba perdido en el campo”. “Tengo entendido que Méndez todavía está con José, el papá de Loan y con Mariano”, dijo Lidia.

También contó que fue ella quien dio paso para que Fernando Burlando pueda entrar a la causa: “Yo di de baja los abogados que le puse a mi hermana para que ingrese el doctor Burlando a la causa para defender a la familia de mi sobrinito”.

“Fue hoy cuando mi hermana y uno de sus hijos, que eran los que estaban representados por mis abogados, me pidieron que los diera de baja para que ingrese Burlando y yo les dije que no tenía ningún problema”, reiteró.

01.10 | César, hermano de Loan, apuntó contra sus tíos Antonio y Laudelina: “Él lo habrá entregado y ella sabe”

Cesar Peña, hermano mayor de Loan Peña, el niño de cinco años a quien se lo vio por última vez el pasado jueves 13 de junio por la tarde en el paraje Algarrobal en Corrientes, apuntó este miércoles contra Antonio Benítez y Laudelina, sus tíos: “Él lo habrá entregado y mi tía sabe”, dijo en diálogo con LN+, mientras encabezaba una nueva marcha en donde familiares y vecinos pidieron por la aparición del menor.

César Peña, hermano de Loan, en LN+.

Tras ser consultado por el caso de su hermano, el joven apuntó contra su tía Laudelina, la esposa de Benítez, quien fue el primer detenido por la desaparición de Loan: “Tienen que detenerla y que no salga más”. En este sentido señaló: “Ella sabe algo. Todos sospechamos que ella sabe algo y no lo dice”.

También aseguró que siempre sospechó de su tío Antonio y destacó que “tuvo muchas causas”. Y denunció: “Él lo habrá entregado y mi tía sabe”.

00.30 | Una prima de Loan que estuvo antes de la desaparición del niño afirmó que fue al naranjal

Camila, esposa de Diego Peña y prima de Loan, aseguró que el menor fue hacia el naranjal tras el almuerzo en la casa de su abuela. Afirmó que cuenta con una foto de ese momento y que ya se la hizo llegar a la fiscalía que investiga la causa.

“Sale del jardín y va con los chicos, yo los acompañé hasta mitad de camino, hasta la tranquera. Él iba jugando con los demás chicos. Mi nena es la última en salir, me dijo ‘mami, esperame porque no puedo atar mis cordones’. Yo quedo en la tranquera y Loan queda adelante”, relató.

Luego, la mujer contó que le preguntó a su hija por Loan después de conocida su desaparición y que la niña le respondió que “llegó con su naranjita pelada de un lado y en la otra manito tenía otra naranja”.

00.00 | La sugestiva “evidencia 42″ y el peritaje al que fue sometido el tío de Loan tras su detención

Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, detenido con prisión preventiva por su presunta colaboración con los captores del niño de cinco años, fue sometido a un sugestivo peritaje. Según consta el expediente judicial que hasta el lunes pasado se tramitó en el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, en la “evidencia N°42″ se detalle el “acta de toma de muestra del pene” del imputado.

Caso Loan, Desaparición de Loan Peña; loan Peña; seguridad Corrientes; Goya

En el dictamen de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que el lunes pasado, ante la evidencia de que la desaparición de Loan podría ser un caso de trata de personas, declinaron la competencia en el fuero federal, no se explica los motivos que sustentan el peritaje al que fue sometido Benítez ni por qué solo se tomó esa medida con él y no con los otros dos hombres imputados y detenidos: el marino retirado Carlos Guido Pérez y Daniel Ramírez, conocido como Fierrito.

