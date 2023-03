Horacio Rodríguez Larreta anunció la eliminación “inmediata” del impuesto a las tarjetas de crédito

escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes la eliminación “inmediata” del impuesto a las tarjetas de crédito que había establecido luego de que la administración de Alberto Fernández le quitara fondos coparticipables a la Ciudad, los cuales le fueron restituidos al distrito en diciembre a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que el Ejecutivo se niega a acatar.

“En diciembre la CSJN dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverles a los porteños la coparticipación que nos sacaron. Aclaro bien, esto es una discusión entre la Ciudad y el Gobierno nacional. Las provincias no tienen nada que ver, porque cuando nos sacaron los fondos a las provincias les dieron $0. Solo fueron para la provincia de Buenos Aires”, comenzó su discurso el mandatario.

Tras ello, agregó: “Ahora, el Gobierno decidió, porque se le ocurrió, ignorar el fallo. Primero, es ir contra el federalismo, porque este fallo garantiza que nunca más el Gobierno nacional le podría sacar el dinero a ninguna provincia. Además, va en contra de la autonomía de la Ciudad, que está en la última reforma de la Constitución. Esto viola todos los principios democráticos y republicanos de divisón de poderes”.

En ese contexto, Larreta recordó que se había comprometido a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito cuando el Gobierno le devolviera los fondos a la Capital Federal. “Dije el primer día que era un impuesto temporario y que lo íbamos a eliminar apenas la Corte fallara a favor de la autonomía de la Ciudad”, señaló y continuó: “Bueno, la Corte dictó el fallo a fin de diciembre. Tuvimos en enero la feria, esperamos un mes más. Pasaron dos meses y no vemos ninguna perspectiva de que el Gobierno nacional cumpla”.

Lo que es más, el jefe de Gobierno capitalino sostuvo que Alberto Fernández “ratificó” la posición del Ejecutivo en su discurso de la semana pasada por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. “Una vez más, el Presidente ataca a la ciudad de Buenos Aires, tratándose a los argentinos que vivimos acá o que nos visitan como si fuéramos de otro país. Ahí me quedó claro que definitivamente nunca van a acatar el fallo”, sentenció.

Frente al escenario planteado, anunció: “Dijimos ‘basta’, no da para más esto. Se acabó. Los vecinos de la Ciudad no pueden estar esperando toda la vida a que el Presidente se decida a algo tan elemental como acatar un fallo. No me voy a quedar de brazos cruzados. Por eso, tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya, porque lo que me comprometo, lo cumplo. Por eso, hoy mismo estamos enviando un proyecto de ley a la Legislatura para eliminar inmediatamnete el impuesto a las tarjetas de crédito. Espero que los demás bloques en la legislatura acompañen la aprobación de esta ley de manera inmediata. Es una baja de un impuesto concreta que beneficia a la gente en este momento de angustia”.

A pesar de la decisión tomada, Larreta aclaró que la quita del tributo no implica una renuncia de la Ciudad a la lucha por el federalismo y por que se acate el fallo de la Corte. “Confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo para que los fondos empiecen a llegar con normalidad, como dice la ley”, afirmó y añadió: “No estamos dispuestos a que nos saquen un peso más a los vecinos. Por eso nos presentamos ante la Corte pidiendo un embargo diario (...) Y aprovecho para repudiar le juicio político a los miembros de la CSJN. Es un atropello a las instituciones y uno más de los embates del kirchnerismo para controlar la Justicia, que lo vimos el otro día en un espectáculo bochornoso del Presidente atacando a los miembros de la Corte”.

Horacio Rodríguez Larreta anunció medidas de alivio impositivo

La respuesta a Aníbal Fernández

Durante una conferencia de prensa posterior, a Larreta le preguntaron por los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien lo cruzó por haber viajado a Rosario para reunirse con el intendente Pablo Javkin en el marco de la escalada de violencia vinculada con el narcotráfico.

“No sirve el caranchismo que han demostrado muchos candidatos que van allá y ponen la cara”, sostuvo el funcionario nacional frente a la puerta del Ministerio de Seguridad.

Frente a tales dichos, el mandatario porteño expresó: “No voy a entrar en polémicas. Estoy convencido de que se puede dar y ganar la lucha contra el narco. No entro en discusiones políticas, doy propuestas concretas. En la Ciudad demostramos cómo viene bajando el delito, que obviamente no es cero. Y en el caso de Rosario fui con propuestas concretas. Creo que hay que llenar ya los cargos que tiene la Justicia federal vacantes; hay que tener un sistema penitenciario especial para los capos narcos, hay que cortarles la comunicación y aislaros; hay que hacer una saturación inmediata con las fuerzas federales; y trabajar, con tiempo, en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de la provincia. Es bien concreta la propuesta, es un tema de decisión política”.

A continuación, completó: “Yo sí estoy convencido, y ahí tengo una diferencia con el ministro Fernández, de que hay que dar la pelea. No nos podemos dar por vencidos. No nos ganaron”.

El canje de bonos de Massa

Por último, al ser consultado sobre si el canje de bonos anunciado ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, muestra la búsqueda del oficialismo de “patear la pelota para adelante para que la bomba le explote al próximo gobierno”, Larreta evaluó: “Estoy convencido de que ya hoy tenemos una situación crítica. Me preguntan si la bomba va a explotar cuando ya hoy tenemos 100% de inflación, 40% de pobreza, un país sin reservas. La situación es dramática hoy y hablar de las situaciones del futuro es subestimar la angustia con la que viven hoy todos los argentinos que no llegan a fin de mes o de semana”.

Sin embargo, aseguró: “Con la misma convicción que tengo de la angustia y de lo crítica que es la situación, tengo la esperanza de que la Argentina tiene todo para salir adelante: tiene la energía de su gente, de sus emprendedores, de sus trabajadores, de chicos que estudian y se capacitan. Hay un mundo que necesita los productos argentinos, de la energía, los alimentos. Tenemos destinos turísticos maravillosos y todo para salir adelante. Entre la frustración y la esperanza, yo voto por la esperanza y trabajo para eso”.

