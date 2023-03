Diálogos fuera de la grieta y dos discursos en el centro del escenario, las perlas políticas de la cena de Expoagro

escuchar

SAN NICOLÁS (Enviado especial).- El atril que los invitados a la cena de apertura de Expoagro 2023 veían a la izquierda del escenario quedó como mero objeto decorativo durante los dos discursos que generaron mayor silencio y atención en la noche del lunes en el Hotel Colonial, de esta ciudad. Para el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, primero, y para el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en el cierre de la serie de palabras de bienvenida, fue más apetecible el centro del escenario. Desde allí hablaron, en diferentes tonos: uno, crítico y a la vez propositivo; el otro, de identificación con el auditorio y a favor del consenso. De Pedro no preveía hablar en el acto, pero fue invitado durante la cena e improvisó unas palabras, que pareció completar con una interminable ronda de diálogos que daban la impresión de saltar la grieta.

En los salones del Hotel Colonial se aguardaba la llegada del ministro del Interior para comenzar con los discursos en la cena de inauguración. Llegó cerca de las 21.20 (la convocatoria era para las 20) y habló con los medios presentes. “Estamos para acompañar con políticas activas, para hacer crecer y desarrollar a todo el sector”, aseguró De Pedro, uno de los referentes de la organización La Cámpora, antes de pasar al salón y sentarse en su lugar reservado en la mesa central.

En la mesa principal de la cena, De Pedro compartió la noche con opositores como el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, o el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y con directivos de los diarios LA NACION y Clarín. También estaban sentados allí el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y los titulares de los bancos Nación y Provincia, Silvina Batakis y Juan Cuattromo. La composición de la mesa dejaba de lado la grieta política, algo que confirmaron varias escenas de diálogos entre políticos de bandos opuestos a lo largo de la cena de anoche. La velada se prolongó, en rigor, hasta los primeros minutos del martes, con una conversación que siguió, después de la cena, al aire libre y con algunos tragos de por medio.

Tras las palabras de bienvenida de Martín Schvartzman (CEO de Exponenciar, empresa organizadora de Expoagro) y de Alberto Marina (director de Exponenciar), le tocó el turno a Passaglia. El intendente, que integra las filas de Juntos por el Cambio, eligió no hablar desde el atril dispuesto para ese fin y hacerlo desde el centro del escenario. Con un hablar pausado y no exento de gestualidad, remarcó: “En San Nicolás les ganamos al patoterismo, al sindicalismo y a la extorsión” . La frase, en obvia alusión al bloqueo que el sindicato de camioneros desplegó en San Nicolás en abril del año pasado, llegó casi al cierre de sus palabras, después de afirmar que, “el Estado se puede transformar” si se logra “ordenar las cuentas”, tener “un plan con sentido común” y “firmeza”. En el salón estaban también el padre y el hermano del intendente (el exjefe comunal Ismael Passaglia y el diputado bonaerense Santiago Passaglia, respectivamente).

El ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Javier Rodríguez; Cuattrommo y Bahillo volvieron a utilizar el atril. Fueron discursos que convivieron con los diálogos que ya se empezaban a dar entre los comensales de las distintas mesas, especialmente las que estaban más alejadas del escenario.

Cena de Expositores en Expoagro 2023 Marcelo Manera

Cuando no había más oradores previstos, se anunció a Wado de Pedro. Replicó la ubicación de Passaglia y, desde el centro del escenario dijo: “Hablo como productor, no tenía pensado nada”. Afirmó que “es imposible que haya arraigo si al campo no le va bien” y apeló a su experiencia personal con la sequía: “Pasé por Mercedes [su ciudad de origen], vi alfalfas peladas, el maíz con hojas acigarradas” . Cerró con un recuerdo de su viaje a Israel acompañado por gobernadores de distintos signos políticos y subrayó que “la dirigencia avanzó” y “hay muchos espacios donde se genera consenso” . Como en el caso de Passaglia, durante el discurso del ministro del Interior imperó un atento silencio y un cierre con aplausos respetuosos.

Fuentes del oficialismo nicoleño consideraban que de Pedro habló para “emparejar” el discurso del intendente; esa interpretación generaba sonrisas como respuesta en la comitiva del ministro, que sí admitía que no tenía previsto hacer uso de la palabra. A la hora del postre, las diferencias que podían tener ambos parecían una anécdota, por la animada charla que sostenían, copa helada de por medio.

El diálogo entre De Pedro y Passaglia no fue el único que reunió a dirigentes de espacios políticos opuestos en la noche de San Nicolás. En una conversación entre nicoleños, el jefe comunal habló con Lisandro Bonelli, exdiputado bonaerense que renunció al ministerio de Salud por el caso del “vacunatorio vip” junto a su tío, Ginés González García. De Pedro, al llegar, dialogó con Valdés y con la comitiva cordobesa integrada por peronistas no kirchneristas (además del vicegobernador, otro de los que la conformaban fue el intendente de la capital, Martín Llaryora), entre otros. De hecho, el ministro del Interior prolongó sus charlas hasta la medianoche. Cuando no quedaba casi nadie en el salón, seguía dialogando en ronda con productores y empresarios que iban rotando espontáneamente.

No obstante las señales de concordia, la tensión entre oficialismo y oposición tenía anoche en San Nicolás ejemplos muy claros de supervivencia, como el enojo que perduraba en el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, por no haber podido presenciar el discurso del gobernador Axel Kicillof desde un palco de la Cámara de Diputados bonaerense. “Llegamos con [Facundo] Manes, [Diego] Santilli y algunos otros. La organización tenía una actitud titubeante. Nos querían sentar en un lugar que no corresponde, al lado de los funcionarios del gabinete. Hay 18 palcos y no hubo uno para nosotros”, criticó.