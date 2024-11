Horacio Rodríguez Larreta publicó una carta abierta a Javier Milei en la que cuestiona su “violencia discursiva”

Horacio Rodríguez Larreta compartió este martes una carta abierta al presidente Javier Milei donde apuntó contra su “violencia discursiva” y sus “insultos sobre la convivencia democrática”. El exjefe de Gobierno porteño compartió un informe del Movimiento al Desarrollo que detalló sus agresiones: “Desde que asumió la presidencia de la Nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! Solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan ‘zurdos’ (301 veces), ‘degenerados’ (184) o ‘hijos de puta’ (110). Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí”.

Larreta sostuvo que, a un año de la elección que declaró Presidente a Milei, la campaña electoral terminó “para todos” salvo para el mandatario. “Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas”, reclamó.

El exfuncionario compartió un informe de Movimiento al Desarrollo, su think-tank político enfocado en las ideas del desarrollismo y las asesorías. El texto alerta sobre “el incremento de la violencia verbal en la Argentina como consecuencia del discurso descalificativo” de Milei. Allí, aclararon que es el primero de una serie de documentos que MAD pondrá en el debate público.

Milei se dirige a sus partidarios durante un mitin en Buenos Aires, Argentina, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

Para el informe, desde el inicio del mandato de Milei, aumentaron “el uso de la violencia verbal, la vigilancia ideológica, la persecución y la cultura de la cancelación”. El reporte analiza posteos originales, reposteos y citas de la cuenta de X de Milei, con el nombre @JMilei, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2024.

De ahí es que identificaron los 32 agravios más usados por el mandatario. Entre los más dichos, se encuentran “zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierda” (156), “chorro” (129) e “hijo de puta” (110). “Encontramos que, desde que asumió como Presidente, Milei ha utilizado estos 32 términos para insultar y descalificar a personas y organizaciones 2200 veces, esto es casi 7 (6,50) veces por día, solamente desde su cuenta de X”, detallaron.

“Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de ‘formas’. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, concluyó Larreta.

Carta abierta al Presidente Javier Milei,



Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos.… pic.twitter.com/o6mAWriHen — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

Desde MAD aclaran que el lenguaje presidencial no solo incluye insultos directos a terceros, sino también ahonda en términos que “directamente o indirectamente degradan la conversación y condicionan la percepción del otro”. Ahí es donde palabras como “basura” o “mierda” tienen lugar. Este lenguaje incluye términos “deshumanizantes”.

Aunque admiten que el uso de “malas palabras” es parte del lenguaje cotidiano, remarcan la posición de Milei a la hora de utilizarse: “Milei es el Presidente de la Nación y su lenguaje es el de un ciudadano pero también el de una persona con enorme influencia. Por tanto, goza del derecho a la libertad de expresión al tiempo que tiene un debe mayor que el ciudadano común”.

“Vemos que Milei no utiliza el insulto y la descalificación como parte de su lenguaje coloquial y haciendo uso de su ‘libertad de expresarse’, sino como una operación política deliberada y pensada con el objetivo de dañar reputaciones y acallar voces disidentes”, sostuvieron.

LA NACION