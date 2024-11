Diputados | Se frustró la sesión opositora para rechazar el DNU sobre canje de deuda

Por segunda vez consecutiva, los bloques más duros de la oposición de la Cámara de Diputados fracasaron en su intento de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/2024, el cual flexibiliza las condiciones para que el ministro de Economía, Luis Caputo, pueda realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso.

La sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, llegó a contar con 120 legisladores sentados en sus bancas -a solo 9 del quorum- antes de que Martín Menem, presidente del cuerpo, decidiera darla por terminada por falta de quorum.

El debate se frustró por la ausencia no solo del oficialismo –lo que era previsible-, sino también de los bloques dialoguistas –Pro y UCR- que no bajaron al recinto tras recibir directivas de sus gobernadores. En pleno tironeo con la Casa Rosada por el presupuesto 2025, los mandatarios provinciales “aliados” decidieron por no llevar la disputa al extremo para no obturar las posibilidades –todavía imprecisas- de reanudar las negociaciones con el Gobierno.

Los diputados Massot, Monzó y Randazzo en el recinto, antes de que se levantara la sesión Santiago Oroz

En efecto, según trascendió en las últimas horas la Casa Rosada estaría estudiando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso e incluir, en el temario, el proyecto de ley de presupuesto 2025. Esta posibilidad de reapertura del diálogo disuadió a los gobernadores a no llevar la confrontación al límite y, por tal motivo, bajaron línea a sus legisladores a no dar quorum en la sesión especial de hoy.

No fueron los únicos. El bloque Unión por la Patria -uno de los convocantes- tuvo seis deserciones, cuatro de los cuales responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Tampoco dieron quorum Eugenia Alianiello (Chubut) y Ricardo Daives, quien responde al gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También pegaron el faltazo cinco legisladores del bloque Democracia para Siempre -que aglutina a los radicales críticos del Gobierno-: Jorge Rizzotti; Melina Giorgi; Manuel Aguirre; Marcela Antola y Juan Carlos Polini, quienes están vinculados a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Sáenz (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Los diputados Pichetto, Quetglas y Randazzo Santiago Oroz

El bloque Encuentro Federal también tuvo deserciones por orden de los gobernadores. Faltaron cinco de los seis diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora, como así también el entrerriano Francisco Morchio, que acata las directivas del gobernador Frigerio.

Por el contrario, hubo diputados que, contrario a la posición de su bloque, decidieron dar quorum. Fueron los casos de Julio Cobos (UCR) y Álvaro González (Pro). También estuvo presente Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), mientras que la Coalición se mostró dividida (solo bajaron al recinto Maximiliano Ferraro y Mónica Frade) mientras que la izquierda solo mostró una baja por la enfermedad de la diputada Mónica Schlotthauer.

El decreto 846/2024, que la oposición pretendía rechazar hoy, es clave para la ingeniería financiera del ministro Caputo, sobre todo frente a un año de fuertes vencimientos de deuda. La medida, en efecto, lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso.

Bancas vacías del bloque libertario y del Pro. Se levanta la sesión en Diputados solicitada por la oposición para tratar la derogación del DNU sobre canje de deuda por falta de quorum. Santiago Oroz

