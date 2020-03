Horacio Rodríguez Larreta: "Vamos a ser implacables con los que no cumplen la cuarentena obligatoria" Crédito: gentileza policia de la ciudad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 11:14

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , remarcó hoy la necesidad de que los ciudadanos se comprometan con el aislamiento social y respeten la cuarentena para contener el avance del coronavirus.

"Nosotros tenemos que cumplir nuestro compromiso, pero no hay nada que podamos hacer si no colabora cada uno de los argentinos", afirmó el alcalde porteño durante una conferencia de prensa por el lanzamiento de la convocatoria a voluntarios para ayudar a los adultos mayores durante el aislamiento. El jefe de gobierno agradeció a los ciudadanos que respetan la medida, pero advirtió: "Vamos a ser implacables con los que no cumplan [la cuarentena obligatoria]".

También destacó el trabajo coordinado con el gobierno nacional y la administración bonaerense para frenar la expansión del virus. "Estamos trabajando muy bien en equipo con el gobierno nacional y provincial. Somos un solo equipo. Estamos en contacto diario con todas las áreas. Vamos a seguir con los operativos conjuntos todos los días", dijo Larreta.

Más de 2500 personas fueron detenidas ayer en todo el país por no cumplir con la medida de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno, según los informes parciales de las diferentes fuerzas de seguridad federales y provinciales que desplegaron a sus efectivos para asegurar la cuarentena frente a la epidemia.

Las restricciones a la circulación irán en aumento. Preocupado por detener el avance del coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández ya considera inevitable extender el aislamiento obligatorio más allá del 31 de marzo y promete ser más severo en los controles para limitar la cantidad de gente que sale de sus casas. En el escenario más extremo, se podría decretar el estado de sitio, la herramienta de emergencia más drástica que contempla la Constitución. Lo admitió ayer la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aunque aclaró que "por ahora" se eligió esperar a ver cómo evoluciona la crisis.