Horacio Rodríguez Larreta y un camuflado mensaje para Patricia Bullrich por la interna que ganó Maximiliano Pullaro en Santa Fe: “Sin gritos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un camuflado mensaje contra su rival Patricia Bullrich, en la interna por la presidencia en Juntos por el Cambio, después de conocerse que su candidato Maximiliano Pullaro se impuso en la PASO de Santa Fe por sobre Carolina Losada, del ala de la exministra de Seguridad. “ Sin gritos ”, escribió en sus redes sociales y profundizó sus dichos en Comunidad de Negocios por LN+: “Nosotros proponemos algo diferente, la Argentina de los hechos”.

El precandidato a presidente de Pro sostuvo que el resultado de los escrutinios en Santa Fe dan cuenta de una “elección histórica” llena de “satisfacción” y que muestra un “cambio que se va a consolidar en octubre como se vio hace unas semanas en San Juan, en San Luis y que se va a dar en Córdoba Capital con Rodrigo de Loredo y en Chubut con Nacho Torres”.

En ese sentido, especuló en diálogo con José Del Rio con que la victoria de Maximiliano Pullaro es “un reconocimiento al trabajo”. “[Pullaro] Es un tipo de trabajo, de acción y hechos, no es de estar peleando. Tiene experiencia y trayectoria. Cuando estuvo a cargo de la seguridad de la provincia metió presos a Los Monos y los líderes de otras bandas narcos”.

Acto seguido, destacó el llamado del resto de precandidatos que reconocieron la derrota y se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto. “Destaco el llamado de Carolina Losada, Mónica Fein y la grandeza con la que lo recibió Maxi Pullaro, y a partir este lunes van a estar trabajando juntos como tenemos que hacer en toda la Argentina”.

“Es lo que tenemos que hacer en todo el país para ganarle al kirchnerismo y a la inflación. Para recuperar el salario real y con la jubilación de hambre que reciben muchos argentinos”, dijo y agregó en relación a la interna con Bullrich: “A mi nunca me vas a encontrar con un agravio o pelea personal con alguien de Juntos por el Cambio. No lo he hecho ni lo voy a hacer aunque otros lo hagan conmigo. La unidad está por encima de todo”.

Más tarde, reflexionó sobre el significado de esta elección de cara a las presidenciales. “En vistas a las generales se va consolidando el cambio, el triunfo de la esperanza. La intención de dejar de pelearnos por sobre la Argentina de la violencia y la agresión... Llevamos 40 años, desde la vuelta de la democracia, con agresiones, peleas, con el que piensa diferente es un enemigo, y el resultado fu malo”.

“Nosotros proponemos algo diferente, la Argentina de los hechos. Constituir una mayoría e impulsar un cambio que se mantenga en el tiempo. Terminar con el país pendular. Proponemos una mayoría sólida como hoy se vio reflejada en Santa Fe y como estoy haciendo a nivel nacional”, enfatizó.

Felicitaciones a todos los santafesinos por la elección de hoy, y felicitaciones por el triunfo a @maxipullaro y @GiScaglia que ahora son nuestros candidatos a gobernador y vicegobernadora. Hoy la gente eligió el camino de la experiencia y de la gestión. Sin gritos, con… pic.twitter.com/x00adhCYWw — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 17, 2023

Antes, en un mensaje de Twitter, Larreta había felicitado a los candidatos y esgrimió una dardo contra Bullrich. “Sin gritos, con determinación, decisión política y un equipo sólido, [Maxi Pullaro] se hizo cargo y mejoró la seguridad de la provincia”, dijo. Y agregó: “Por eso sé que es el mejor gobernador para Santa Fe. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos si queremos cambiar la Argentina en serio y para siempre”.

La frase “sin gritos” es la misma que Larreta utilizó al momento de ofrecer comentarios sobre el primer spot electoral de Patricia Bullrich. “No es a las trompadas y a los gritos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño luego de que la representante del ala dura de la oposición asegurara en el video que compartió el pasado lunes que la Argentina no precisa ni un buen administrador ni un teórico de la economía, sino a alguien que tenga conocimiento de la calle.

