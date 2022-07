“Hoy necesitamos ayuda de la oposición”, dijo Kicillof al abrir el diálogo con los intendentes opositores

LA PLATA.- En medio de la compleja crisis económica, el gobernador Axel Kicillof recibió hoy a los alcaldes de la UCR y mañana recibirá a los intendentes del PRO en dos reuniones citadas en la Casa de Gobierno de la Plata.

El gobernador dejó saber que los convoca para pedir colaboración a la hora de gobernar: “Hoy necesitamos ayuda. También de la oposición”, dijo poco antes de recibir a los alcaldes radicales esta tarde en la Casa de Gobierno. En tanto, los intendentes anticiparon que van a pedir dinero y autonomía de gestión.

El primero de los encuentros tuvo lugar hoy, cuando Kicillof recibió a los una delegación de los 32 intendentes que llevan reclamos por la pérdida de recursos frente al aumento de la inflación. Mañana los intendentes del PRO llevarán sus propias quejas a otro encuentro convocado en esta capital con el jefe de Estado.

Del encuentro en la Casa de Gobierno de La Plata participaron el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, (Trenque Lauquen) acompañado por Maximiliano Suescun (Rauch) José Luis Salomón (Saladillo) y Alejandro Federico (Suipacha)

El gobernador Axel Kicillof, con los intendentes de Juntos por el Cambio de La Plata, Vicente López, Trenque Lauquen y San Nicolás GPBA

“El camino sigue siendo el de contar con mecanismos de diálogo permanentes para abordar las dificultades que atraviesan los y las bonaerenses”, dijo Kicillof tras el encuentro. “Nuestro compromiso es estar a disposición de los 135 municipios acompañándolos y sostener un canal de diálogo permanente para abordar las distintas necesidades”, expresó Kicillof.

En tanto, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, manifestó: “Ha sido una muy buena reunión, en la que hemos abordado profundizar la cooperación y agilizar los procesos. Estamos convencidos de la necesidad de trabajar de forma mancomunada, más allá de las diferencias, focalizando en respuestas eficaces para dar soluciones a nuestros vecinos” sostuvo.

Mañana Kicillof recibirá a otra delegación de alcaldes opositores del PRO. Asistirán Diego Valenzuela ( Tres de Febrero) Julio Garro (La Plata), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Pablo Petrecca (Junín).

Las dos reuniones por separado dan cuenta de las dificultades de la oposición para coordinar sus políticas de unidad, mientras se discuten candidatura para competir por la gobernación el año que viene.

Más fondos

El foco de los reclamos de los alcaldes opositores está puesto en la actualización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que a principio de año se fijó en 17 mil millones de pesos para los 135 municipios. El 13 % de esta masa corresponde a los municipios gobernados por intendentes radicales, es decir unos $2000 millones.

“Hay un problema serio: muchos convenios para obras aún no se firmaron. Otros sí se firmaron pero no recibieron anticipo financiero” , dijo Fernández a La Nacion. “Si no firmaste convenios no pudiste largar. Hay proyectos que están dando vueltas con correcciones innecesarias. Cuanto más tiempo pasa menos alcanza el dinero. Y no podemos firmar para obras que finalmente no tendrán suficiente presupuesto por la inflación”, expresó Fernández antes de ingresar al encuentro.

“Tenemos que discutir los atrasos en el FIM”, coincidió José Castro, intendente de Monte. ”Hay atrasos en los pagos. Algunos municipios aún no recibimos anticipos y la inflación preocupa demasiado ya que no se puede ejecutar la obra proyectada” afirmó Castro alcalde de Monte.

Los intendentes ven también con preocupación los atrasos de los envíos de la provincia para cubrir prestaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “La provincia arrastra mucha deuda con los municipios. Nosotros dimos prestaciones en pandemia y no se cobro o está totalmente desvalorizado. Lo hemos hablado con el ministro de Salud Nicolás Kreplak”, dijo Fernández.

Los alcaldes opositores pretenden además negociar hacia adelante el valor de las prestaciones. “Queremos discutir nomencladores y un circuito administrativo adecuado y previsible. El hospital público recibe aranceles muy inferiores a las clínicas privadas”, dijo Fernández.

Mañana los alcaldes del PRO llevarán más reclamos a Kicillof. El encuentro se concretará luego de que el gobernador fustigara fuertemente en las últimas horas a los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal.