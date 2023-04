Inflación: Antonio Aracre criticó la forma en que la oposición quiere combatir el aumento de los precios

escuchar

El jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, se refirió este sábado a las nuevas proyecciones que sostienen que la inflación rondará el 110% en 2023. A ese respecto, dijo que la escalada sostenida de los precios es un tema que “preocupa” y “ocupa” al Gobierno y criticó la forma en que la oposición propone combatir el problema. En esa línea, advirtió que las posibles soluciones deben contemplar el punto de vista “social” para evitar la “destrucción del poder adquisitivo”.

Consultado en Radio Mitre sobre los pronósticos inflacionarios para los próximos meses, el funcionario expresó: “La verdad es que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. También sé que la gente tiene poca tolerancia a escuchar argumentos, excusas y razones, pero en un año electoral, si no apuntamos a explicar bien qué es lo que nos está pasando y cuáles son las propuestas que cada uno de los espacios tiene para solucionarlo, nos podemos volver a equivocar”.

A continuación, planteó la necesidad de comunicar acabadamente, por ejemplo, los efectos de la sequía. “No es un fenómeno menor, la sequía te quita el 25% de tus exportaciones (...) La Argentina es una país que necesita dólares para poder producir y el campo, que los aporta, va a aportar 20 mil millones de dólares menos. Esto te genera una situación de escasez y una presión sobre el tipo de cambio que termina generándote un proceso inflacionario. Entonces, es muy difícil salir de eso”, remarcó.

Frente al escenario mencionado, Aracre continuó: “¿Cuál es la forma en la que se puede solucionar rápido un problema inflacionario? Es la forma que propone la oposición. Básicamente, generando un fuerte ajuste fiscal para enderezar el desequilibrio macroeconómico ¿Pero a qué conlleva eso? A un proceso de recesión muy fuerte, a una caída del PBI y del empleo y a una destrucción del poder adquisitivo del salario. Esto no lo digo intuitivamente o académicamente: en 2018 y 2019 se destruyeron efectivamente 250 mil puestos de trabajo y el salario perdió 20 puntos de poder adquisitivo”.

De esta manera, se distanció de la respuesta al problema con la que vinculó a la oposición y aseguró que “eso es es lo que precisamente Alberto Fernández no quiere”. “No quiere un proceso recesivo y controlar la inflación a costa de una caída brutal en la actividad. Vamos a tener que soportar cierta caída, porque la sequía nos la está imponiendo, pero no forzarla desde el Gobierno, porque eso, cuando vos tenés un 40% de pobreza, a lo único que contribuye es a mayor pobreza. Eso me parece importante, porque se juegan dos modelos este año y cualquier propuesta tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, pero también social”, enfatizó.

Asimismo y al referirse al valor del tipo de cambio, subrayó la importancia de “tener cuidado” con el surgimiento de algunas propuestas como la eliminación del cepo al dólar. “Tenemos que tener cuidado cuando algún sector político te dice: ‘Voy a levantar el cepo de inmediato’, como creo haber escuchado decir a Patricia Bullrich. Todos aspiramos a eso, pero ¿cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que va a pasar a corto plazo cuando levante el cepo?”, cuestionó.

