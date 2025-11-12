Inflación de octubre: Milei felicitó a Caputo tras la difusión del último índice

El presidente Javier Milei se refirió esta tarde a la cifra de inflación de octubre, que se ubicó en el 2,3%, y pese a su leve aceleración, destacó la gestión de su ministro de Economía, Luis Caputo. Por medio de un posteo, el mandatario relativizó la suba y coincidió en los argumentos que planteó el ministro.

“Muy importante el último párrafo, vamos Toto”, arengó Milei desde su cuenta de X al compartir el mensaje que el ministro de Economía difundió minutos después darse a conocer la cifra del Indec.

Milei puso el foco en el último punto mencionado por Caputo, quien resaltó que “la media móvil de seis meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, el nivel más bajo desde enero de 2018”.

De acuerdo a lo expuesto por el titular de Economía, el proceso de desinflación “continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses”. Bajo este argumento, el funcionario celebró “la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario”.

Caputo también indicó que la variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, “registrándose dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”, y la distinguió como la variación interanual más baja desde julio de 2018.

Y en esta misma línea planteó: “La inflación acumulada en los primeros 10 meses del año fue de 24,8%, la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”.

De este modo, tanto Milei como Caputo festejaron 18 meses de una continua desaceleración interanual de la inflación, luego de anunciarse hoy que el índice de octubre cerró con un avance de 2,3%. Si bien se trató del IPC más alto desde abril (2,8%), el traslado a precios del salto del dólar fue bajo.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la suba de precios acumuló 24,8% en lo que va del año y fue de 31,3% en los últimos 12 meses. En tanto, la inflación núcleo, que no contempla subas estacionales ni de servicios regulados, mostró un avance de 2,2% –había sido de 1,9% en septiembre–.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). “La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, se precisó en el informe del Indec.