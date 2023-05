“Inhumana” y ”antipobre”: duro ataque de una diputada oficialista a Victoria Tolosa Paz

escuchar

La diputada del Frente de Todos Natalia Zaracho salió al cruce de la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz horas después de que la funcionaria anunciara en redes sociales haber solicitado la intervención de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el nuevo acampe colectivo de Unidad Piquetera, para así impedir que menores de edad participen de la medida de fuerza. “Nunca te cagaste de hambre”, arremetió Zaracho en Twitter.

A través de un extenso hilo, la también integrante del Frente Patria Grande acusó Tolosa Paz de no tener “idea de lo que pasa en la provincia”. “Si vos pensás que la asignación universal y la tarjeta alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza”, sumó.

Dijo a continuación que “nadie quiere ir con su hijo a pasar frío, a movilizar”, pero confesó: “Si llegas a eso es porque no tenés más opción”.

Como se nota que nunca te cagaste de hambre @vtolosapaz

Como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia. — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) May 17, 2023

En esa línea, evocó una experiencia personal: “Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras, salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora”.

Y volvió a atacar a la titular de la cartera de Desarrollo Social: “Perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo. Eso es ser inhumana. Si Evita te viera…”.

Los posteos finales del hilo creado por Zaracho construyen un claro mensaje para la exlegisladora: “Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís -llamado Club de Campo Grand Bell y ubicado en City Bell- te van a votar haciendo esta campaña”.

Natalia Zaracho, referente de Patria Grande y diputada nacional por el Frente de todos Twitter

“Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quien nos caga y quien no. Es muy bajo lo que hacés. Mascotas del poder nunca. Con antipobre como vos, jamás”, concluyó la activista social de manera tajante.

El pedido de Tolosa Paz que generó el rechazo de Zaracho

En la previa del acampe que el Polo Obrero lleva acabo esta noche, con columnas que ya llegan desde distintas partes del país para confluir en el centro porteño y esperar el jueves la movilización conjunta con los piqueteros oficialistas, la ministra endureció su postura y pidió no involucrar a menores en el conflicto.

La funcionaria, que mantiene una fuerte disputa con el líder de la izquierda Eduardo Belliboni, solicitó “con carácter urgente” la intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes por la posibilidad de que menores de edad duerman en las calles en medio de la protesta, como ya ocurrió en otras oportunidades.

“Con los chicos en el acampe, no”, sostuvo Tolosa Paz, que hizo esta solicitud de intervención a través de una carta, ante la inminente posibilidad de nuevas manifestaciones en la vía pública, y más allá de las acciones legales que puedan corresponderles a los responsables, tal como informaron desde su cartera.

CON LOS CHICOS NO



Ante la posibilidad de un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera, hemos solicitado la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 17, 2023

Con relación a la nota elevada a la defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, la ministra declaró que tomó esa iniciativa para actuar “como árbitro” en la protección de chicos y chicas, y presionó también para conformar una mesa de diálogo.

“Están poniendo en riesgo la vida de ellos con el acampe”, enfatizó la ladera del presidente Alberto Fernández. Y pese a que aseguró que nunca pondría “en tela de juicio” el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones al Gobierno, consideró que hay que revisar la implementación de estos modos de protesta.

En una cadena de tuits, dijo además que es “inaceptable” que un grupo de dirigentes sociales “vulneren los derechos de los más chicos”, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle e incluso a dormir allí cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz Hernán Zenteno

“No existe justificación alguna para exponer a eso a bebés, niñas y niños. El derecho de protesta no puede pasar por encima del derecho superior de niños, niñas y adolescentes”, expresó Tolosa Paz, quien criticó que los menores de edad que acompañaron el último acampe no asistieron a la escuela. “Por lo tanto tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el servicio alimentario escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores”, acotó.

A los referentes de las organizaciones que desde el mediodía llegaban al centro porteño les dijo que la predisposición al diálogo “está abierta siempre”, pero que “de ningún modo se hará con quienes utilizan a niñas, niños, bebés y adolescentes”.

En su mensaje, donde destacó también la inversión del Estado en políticas sociales, le envió un dardo directo al líder del Polo Obrero. “Exigimos a Eduardo Belliboni y a la dirigencia de Unidad Piquetera acordar una forma de manifestación que respete los derechos”, sostuvo. Y cerró: “Cuando algunos apelan al castigo y a retirar la ayuda social, nosotros optamos por seguir trabajando para garantizar derechos. No queremos un país donde las niñas y niños están en la calle, en lugar de estar en la escuela. No hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”.

