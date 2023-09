escuchar

El oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires hablan con cautela extrema cuando se refieren a la actividad de la Legislatura bonaerense , que este año tuvo una sola sesión ordinaria, el 12 de abril, cuando debatieron las dos cámaras. La campaña para las elecciones generales agrava la inactividad, aunque aseguran que hay negociaciones abiertas para que en las próximas semanas se abran los recintos y se concrete la segunda sesión del año. El debate de pliegos de nuevos jueces podría viabilizar una reunión en el Senado provincial; en la Cámara de Diputados aseguran que también tienen en marcha negociaciones.

En la única sesión ordinaria que tuvieron las dos cámaras legislativas bonaerenses, el 12 de abril, avanzaron proyectos que no ameritaban polémicas entre los principales bloques. Fue la única sesión del año (sin contabilizar la apertura de sesiones y las sesiones de homenaje, como la del 24 de marzo).

Por estos días, algunas fuentes opositoras y oficialistas afirman que tampoco están dadas las condiciones para poner sobre la mesa debates calientes como el de una nueva norma para el régimen jubilatorio del Banco Provincia (la Suprema Corte bonaerense dio de baja la ley aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con la instrucción de que se debata una nueva normativa).

Con un presupuesto anual que alcanza los 62.100 millones de pesos entre ambas cámaras, la Legislatura se reactivaría, al menos en la Cámara de Senadores, con el tratamiento de pliegos de jueces y fiscales. Los acuerdos se están anudando y el debate podría darse la semana próxima , según especulan oficialistas y opositores. El Senado muestra una paridad total en el reparto de bancas: 23 para el bloque del gobernador Axel Kicillof y 23 para la bancada de Juntos por el Cambio.

“Hubiésemos querido tener sesiones esta semana [por la semana que pasó], no se pudo. Tenemos el tema de los jueces, pero parece estar trabado. Si vamos a sesionar nosotros, tendría que sesionar también Diputados; si no, no tendría mucha razón de ser ”, describe el escenario un senador oficialista, en diálogo con LA NACION. Considera que la campaña electoral contribuye a la parálisis, y pone el foco en las diferencias internas de la oposición enrolada en Juntos por el Cambio: “Tiene que haber muchos consensos y no sé si ellos ahora los tienen”.

Otro legislador de Unión por la Patria en el Senado provincial subraya que “hay posibilidades” de sesionar y especifica que “esta semana se definiría entre los bloques, y la siguiente sería la sesión”.

En la oposición coinciden en que la semana próxima podría reactivarse el Senado, con los pliegos de jueces en debate. “Deberían ser más de 30″, calcula un senador de Juntos por el Cambio . “Estamos trabajando para una sesión”, indica un legislador del mismo bloque.

La cautela manda y las fuentes consultadas evitan confirmar que la Legislatura saldrá de su letargo. Un legislador opositor habituado a negociar con el oficialismo pone más reparos y advierte que “no hay clima para sacar temas importantes, como jueces o la ley [de jubilaciones] del Banco Provincia” .

“Una locura”, define un diputado provincial ajeno a los dos bloques mayoritarios al referirse a la parálisis de la Cámara. A diferencia del Senado, que tiene representación solo de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, en Diputados hay bloques unipersonales ligados al vecinalismo, al peronismo crítico del kirchnerismo, al Frente de Izquierda y a los libertarios.

La Cámara de Diputados provincial podría seguir al Senado, que parece tener la delantera en cuanto a la reactivación de la actividad legislativa. “Están coordinando una sesión con la oposición”, indica un vocero oficialista. “Alguna sesión va a haber. Hay trabajo de comisión. Pero ellos saben que sus temas no nos cierran a nosotros. Además, el Senado está 23 a 23. Está todo trabado. Y están todos en campaña ”, advierte, con menor optimismo, un diputado de Juntos por el Cambio.

Además de las candidaturas de los distintos legisladores, los titulares de ambas cámaras están abocados a la elección en puestos clave: Verónica Magario, titular del Senado, es nuevamente candidata a vicegobernadora; Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados, es candidato a intendente de Lomas de Zamora.

“Si sesiona el Senado, sesionamos también nosotros. En el Senado hay pliegos de jueces y fiscales; en Diputados tenemos unas quince iniciativas del gobernador”, resume un diputado peronista.

Por fuera de los bloques mayoritarios, un diputado afirma estar ajeno a las negociaciones vigentes. “Parece que los dos grandes bloques no se ponen de acuerdo en los temas a tratar. Nosotros no somos consultados”, se resigna.