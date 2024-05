Alerta por nevadas y frío en varias provincias: cómo seguirá el clima en el AMBA

Escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para hoy un alerta naranja por posibles nevadas en algunas localidades de Neuquén y Mendoza, en tanto, anunció que el próximo fin de semana habría un baja fuerte de la temperatura en la Provincia de Buenos Aires, que podría desencadenar en nevadas en localidades serranas.

¿Dónde? Se habla en particular de las zonas altas de Sierra de la Ventana, en el extremo sur de la provincia, donde la semana pasada también hubo nieve, aunque poco abundante. Según destacan fuentes del SMN y también meteorólogos independientes, este es un fenómeno poco frecuente en la zona.

“No va a nevar en la ciudad de Buenos Aires, no hay ni una posibilidad”, aclara a LA NACION la comunicadora meteorológica del SMN Cindy Fernández, en medio de la divulgación de noticias de las redes que, desde temprano, hablaban de la posibilidad de que esto suceda.

De todas formas, en Capital Federal también se espera un clima poco habitual. Mientras en X.com ya se hizo tendencia la palabra “Helada” debido a las bajas temperaturas de los últimos días, Fernández destaca que esta ciudad se encuentra en el inicio de una semana en la que las bajas temperaturas y los vientos fríos serán la norma, e irán recrudeciéndose con el pasar de los días. Si bien en los próximos dos días se espera que haya un leve aumento de la temperatura, este clima no perdurará. Se espera que las temperaturas más bajas de la semana tengan lugar el domingo 26 de mayo, día que, según la meteoróloga, se espera sea el más frío del año hasta la fecha.

Pronóstico Climático Trimestral (mayo-junio-julio 2024) del SMN Nollmann Maria (Redactora Soft News)

“El fin de semana vamos a tener los valores más bajos que tuvimos este año. Esto no es tanto por las temperaturas mínimas, porque ya hemos tenido mínimas muy bajas la semana pasada, con 4 grados, y ayer, con 4,2, sino por las máximas. En las últimas semanas, las máximas siempre estuvieron entre los 13 y los 16 grados, entonces, pese al frío que teníamos a la mañana, las tardes eran más templadas”, explica.

Entonces, lo particular del fin de semana que viene no es el pronóstico de temperaturas mínimas de hasta 3 grados, sino el hecho de que se esperan máximas de solo 10 grados, generando que posiblemente tengamos las tardes más frías del año hasta la fecha. “El miércoles va a estar ingresando una masa de aire frío que se va a ir reforzando”, detalla la especialista.

Un mayo particularmente frío en Buenos Aires

En Buenos Aires, confirma el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored Argentina, mayo está presentando temperaturas más frías que lo normal, y “no hay indicios de que esta situación pueda cambiar”.

“En mayo han predominado los avances del aire frío en el centro de la Argentina. Hemos tenido muchos frentes fríos, que no han dado tiempo a que la atmósfera se restablezca y que vuelva a haber un predominio de aire cálido del norte, porque estos frentes fríos no les han permitido avanzar. Esto ha causado que tengamos una mayor seguidilla de días fríos”, suma Fernández.

La comunicadora del SMN destaca, a su vez, que no hay un fenómeno en particular que esté causando el actual descenso poco habitual de las temperaturas. “Si bien en CABA lo normal es que la mínima sea de 11 grados y la máxima, de 19 grados, la atmósfera tiene una cierta variabilidad, y por eso no se comporta igual todos los años”.

Algo similar explica sobre las abundantes lluvias del último mes y medio: “Estuvo lloviendo mucho, sobre todo en abril. Pero, si bien tuvimos un poco más de lluvia de lo normal, son habituales las lluvias frecuentes durante el comienzo del otoño. Esta suele ser la temporada con más lluvias del año”, explica.

Fernández destaca que la percepción de los argentinos sobre las lluvias de las últimas semanas puede estar siendo distorsionada por el desacostumbramiento: “Sí llovió un poco más que de costumbre, pero también veníamos bastante desacostumbrados porque veníamos de varios años de sequía”, dice.

Un invierno frío en el AMBA y más precipitaciones en el Litoral

Desde el SMN informan algunas particularidades sobre la proyección trimestral, que abarca mayo, junio y julio. “Se observa que este año la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral tienen temperaturas normales e inferiores a lo normal. Entonces se espera que haga más frío de lo habitual. Pero esto se espera solo para esta región: en las provincias del noroeste y noreste, se espera que la temporada tenga temperaturas de normales a superiores a lo normal, y en el resto del país, que haya un otoño-invierno típico”, detallaron.

En tanto, Garavaglia, destacó el pronóstico de precipitaciones en el Litoral. “A partir del martes, nuestro modelo de referencia ECMWF indica precipitaciones en el norte de Litoral, y el miércoles se esperan probables tormentas fuertes con abundante caída de agua sobre el centro de la Mesopotamia, en especialmente sobre la provincia de Corrientes, situación que probablemente impactará en los niveles del Río Uruguay, donde la situación es crítica por la crecida”, informó.

