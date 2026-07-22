Inusual mensaje de Karina Milei: “El gobierno nacional se preocupa por todas las provincias”

El Gobierno compartió este miércoles en las redes oficiales de la Casa Rosada un video de la firma que se hizo esta mañana con la provincia de Santa Fe para el traspaso del manejo de la ruta nacional A012. En una movida poco usual hasta ahora para la gestión libertaria, el compilado incluyó declaraciones de la secretaria general, Karina Milei, que así toma cada vez más protagonismo y poder en la gestión de su hermano Javier Milei.

La funcionaria aseveró en la grabación institucional que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias.

“Nos ponemos de acuerdo para que la Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, arranca el video, con la voz de Karina Milei, que emula el trumpista Make America great again [Hagamos a Estados Unidos grande de vuelta, en inglés].

“Es un paso importante porque está bueno ver que el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias. Porque somos todos argentinos”, añade la secretaria general.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz — Casa Rosada (@CasaRosada) July 22, 2026

Las declaraciones no son casuales porque, más allá de que esta fue una actividad de gestión, el oficialismo -sobre todo el ala ligada a la hermana presidencial- muestra, al contrario que en 2025, una vocación para tender acuerdos con gobernadores aliados de cara a 2027, año en que buscará la reelección de Javier Milei.

En el video aparece también el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, que llegó junto a la diputada nacional Gisela Scaglia y parte de su Gabinete para hacer la firma del convenio. El dirigente radical hasta ahora colaboró con la administración libertaria en el Congreso, pero mantuvo distancia sobre algunos temas, como la educación universitaria o la necesidad de darle apoyo a la producción.

En la grabación de la Casa Rosada también habla el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asegura: “Es clave seguir mejorando la logística, la infraestructura. Nosotros repetimos hasta el cansancio que la productividad va a venir dada por la baja de impuestos, la baja de regulaciones y la mejora de la infraestructura”.

Karina Milei y Pullaro en la firma del convenio Presidencia

Justamente, en las quejas de los gobernadores uno de los ejes centrales desde que arrancó la gestión de Milei fue la casi nula ejecución de obra pública nacional y el deterioro de las condiciones de las rutas que dependen del Gobierno.

En el video institucional se lo ve, además, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal ariete político de la administración Milei. En sus palabras, Santilli recalca que la firma con Santa Fe es “un paso más hacia la visión del Presidente y la visión de las provincias, en la línea de un país mejor para los argentinos”.

La grabación culmina con un aplauso generalizado en medio de la reunión, en la que estuvo presente también el titular de Diputados, Martín Menem, uno de los más importantes laderos de Karina Milei, como asimismo diputados nacionales libertarios que representan a la provincia de Santa Fe y responden a la hermana presidencial.

De la firma también participaron diputados libertarios santafesinos Presidencia

Tal como contó LA NACION, desde ahora la administración Pullaro se hará cargo de la administración, el mantenimiento y las obras en la A012, un corredor clave para los camiones que trasladan cereales y derivados hasta el complejo portuario del Gran Rosario. Este pedido databa desde 2024.