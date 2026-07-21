El municipio de San Pedro no puede pagar aguinaldos a sus empleados y se activó un paro de 48 horas

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, no reunió aún los recursos para pagar los aguinaldos a los empleados municipales y enfrenta un paro de 48 horas, mientras aguarda una inyección de fondos desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof para destrabar el conflicto. Salazar es un jefe comunal peronista alineado con el gobernador en la interna del justicialismo, entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La falta de pago del aguinaldo afecta a los alrededor de 1200 empleados municipales que tiene San Pedro. El sindicato municipal local puso en marcha un paro de 48 horas, que se realizará entre hoy y mañana. El conflicto lleva tres semanas, con sucesivas medidas de fuerza puestas en marcha por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, encabezado por Juan Cruz Acosta.

Según pudo saber LA NACION de fuentes municipales, el jefe comunal Salazar solicitó ayuda al gobierno provincial, aún sin éxito, y pidió una audiencia con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Para abonar los aguinaldos, Salazar necesita una suma que ronda los $890 millones, según cálculos municipales. Desde el gremio, consideran que el monto es menor (alrededor de $750 millones). Desde el gobierno bonaerense, indicaron que el jefe comunal y el ministro están en diálogo.

Kicillof saluda a Salazar, el mes pasado, en una visita del gobernador a San Pedro Municipalidad de San Pedro

“Los sueldos [de junio] se pagaron, un día fuera de término, pero se pagaron. Pidieron ayuda a la Provincia y no les han girado. Hoy pagarían las horas extras, pero para el aguinaldo esperan la ayuda de Provincia. Además, ahora se les juntará con los sueldos [de julio]”, sintetizó Acosta a LA NACION.

Salazar es un dirigente peronista de extracción sindical. Su origen es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El intendente está enfrentado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, con denuncias cruzadas incluidas.

Además del conflicto municipal, el intendente de San Pedro enfrentó, la segunda semana de junio, un paro de los recolectores de residuos que se extendió durante cuatro días. La municipalidad no pudo abonar el canon de 300 millones mensuales que recibe la empresa encargada del servicio (Ashira) y, por esa situación, la firma no había abonado los salarios en su totalidad.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El pago de aguinaldos generó conflictos también en el municipio de Azul, donde gobierna el intendente peronista Nelson Sombra (enrolado en las filas de Cristina Kirchner dentro del mapa de la interna justicialista). El sueldo complementario de pagó en dos cuotas, pero entre una y otra se produjo un retraso que motivó un paro con movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, conducido por Luciano Varela.

La medida de fuerza de los municipales de Azul se realizó el viernes e incluyó una movilización a la que asistió el secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses, Hernán Doval. El lunes, el municipio informó que había recibido fondos desde Provincia y que este martes abonaría los aguinaldos, por lo que se levantó un paro previsto para hoy.

Los distritos bonaerenses se encuentran afectados por caídas en la recaudación de tasas municipales y en las transferencias por coparticipación bonaerense (que, en el primer trimestre, tuvieron su nivel más bajo desde 2020, según datos de la consultora PPA).

Entre otros pedidos, los intendentes aspiran a conseguir que el gobierno de Kicillof permita que la totalidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal (que se nutre del 8% de los recursos que la Provincia obtiene por endeudamiento) sean de “libre disponibilidad”. Según la norma, aprobada en diciembre de 2025, existe un 30% que debe destinarse de modo obligatorio “a programas provinciales con destino a municipios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires”.