escuchar

A escasos metros de distancia y mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel recibía al embajador norteamericano, Marc Stanley, el senador por Santa Cruz José María Carambia organizó una escena digna de una comedia e instaló su despacho en uno de los pasillos del primer piso del Senado, en protesta por la demora de la nueva gestión libertaria de la Cámara alta en adjudicarle una oficina para atender sus asuntos.

En su enojo por la situación el legislador llegó a amenazar con quitarle el apoyo a la nueva gestión y complicarle el quorum para habilitar la sesión. Carambia y Natalia Gadano, que también participó de la protesta, conforman el bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, líder de una coalición que le arrebató al kirchnerismo la gobernación de la provincia patagónica. Ambos aportaron su presencia y sus votos para que Villarruel pudiera imponer al puntano Bartolomé Abdala como presidente provisional en la sesión de la semana pasada.

La singular protesta parece haber dado resultado. A media tarde, el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian, se preocupó por conseguirle un despacho en el palacio a Carambia y tramitaba la cesión de unas oficinas en el edificio anexo para Gadano.

En realidad, los legisladores pretendían que se les asignaran las oficinas en el edificio del Congreso que ocupaban los senadores por Santa Cruz que finalizaron su mandato la semana pasada. Desconocen que los despachos, sobre todo los que están en el palacio legislativo, que son las más codiciadas, no pertenecen a las provincias sino que los legisladores salientes las suelen negociar con los entrantes a cambio del mantenimiento de algunos empleados o, simplemente, se las dejan por afinidades políticas partidarias.

Inicio de sesión en el Senado de la Nación Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Carambia asumió su banca el pasado 10 de diciembre. Desde entonces, seguía sin que se le asignara una oficina donde instalar su despacho, tarea que le corresponde a la Secretaría Administrativa.

No es el único caso, ya que varios legisladores oficialistas de la Libertad Avanza también siguen deambulando como gitanos a la espera de que le asignen un lugar donde trabajar. La diferencia es que el santacruceño decidió exponer su malestar y montar un show a la vista de todos los que circularon este mediodía por las inmediaciones del comedor del Senado.

La escena fue por demás llamativa. Carambia desplegó una mesa y dos sillas de camping que instaló contra uno de los ventanales y desde ahí se puso a atender a cuanto medio periodístico se acercara, mientras tomaba mates. El cuadro lo completaba un cartel casero, hecho con cartulina blanca, en el que se podía leer su nombre y la provincia a la que representa.

Para darle más repercusión a su protesta, Carambia publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra su nueva oficina y promete trabajar a pesar del contratiempo de que la administración de Villarruel no le otorgó un lugar donde establecerse.

“Estamos acá en el despacho, en la oficina... todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar una acá improvisada en el pasillo. Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”, denuncia el legislador en el video.