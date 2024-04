Javier Milei criticó el discurso de ayer de Cristina Kirchner: “Fue de una pobreza intelectual notoria”

Escuchar

El presidente Javier Milei se refirió hoy al discurso que dio ayer la exprimera mandataria Cristina Kirchner en Quilmes. “Respecto a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. En general había un modelo, una estructura más clara. Fue de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída el nivel del discurso. Lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”, sostuvo.

Consultado por el cuestionamiento de Cristina al superávit fiscal, el Presidente afirmó: “Si yo veo la historia Argentina, hubo déficit fiscal y usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito. Otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Se da la paradoja de que hoy hay trabajadores formales pobres. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números. Ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Las manos de los políticos son porosas. Las transferencias a discrecionales a las provincias se terminaron. y cuando habla de las universidades, miente, porque el que le cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas”.

“Las expectativas de la gente están creciendo muy fuertemente, hay una clara mejora de las expectativas”, afirmó Milei en una entrevista con Radio Rivadavia, al referirse a una encuesta de la consultora Aresco. El Presidente dijo además que el sondeo muestra que “bajó mucho la gente que se siente mal y subió la que se siente bien”.

