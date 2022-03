“Irresponsabilidad estudiantil”: las duras críticas de Juntos por el Cambio al kirchnerismo

A la hora de los discursos de cierre, al cabo de quince horas de maratónico debate en la Cámara de Diputados, los principales referentes de la oposición enfocaron sus dardos contra Máximo Kirchner, finalmente votó en contra del proyecto sobre el acuerdo suscripto con el FMI por la refinanciación de la deuda. También apuntaron contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por pretender asociar a la oposición al programa económico que diseñó para cumplir con las metas pactadas

Uno de los más severos fue el diputado Luciano Laspina, de Pro. “Es una irresponsabilidad, asumir un Gobierno y plantarse ante una situación como esta con un espíritu de estudiantil de secundaria, es una irresponsabilidad absoluta”, asestó.

Tampoco ahorró críticas el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, quien criticó a los kirchneristas por “no aguantar los trapos” y defender a su gobierno. “Si eligieron el relato por sobre sostener el gobierno entonces no tienen derecho a hacer política, porque en política hay que aguantar los trapos como hicimos nosotros. Dejen de lado el progresismo trucho”, asestó.

De los 201 votos afirmativos PARA EVITAR EL DEFAULT, JxC aportó más de la mitad: 111.

El oficialismo sólo aportó 75.

Responsabilidad versus Relato. pic.twitter.com/McueHNViwL — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 11, 2022

El jefe de la Coalición Cívica, Juan López, también apuntó contra los oficialistas que marcaron distancia del Gobierno. “Llegamos (al recinto) con especulación política, demasiada. Esa especulación continúa en algunos diputados, que no bajan al recinto, que juegan al misterio. No pueden dos o tres cartas marcar la posición de un grupo de personas que gobierna el país; eso marca el nivel de madurez que tiene, a mi juicio ninguna. Y eso me aterra. Me aterra que ese nivel de gente no venga a dar el debate acá, con todas las letras”, enfatizó.

“Celebro la estrategia política que se llevó a cabo (que concluyó con la aprobación mayoritaria del acuerdo), que ha llevado al aislamiento político de algunas personas que gobernaron los destinos de la patria con demasiado enojo y poder de daño”, indicó.

También el cordobés Rodrigo De Loredo, de Evolución Radical, apuntó contra los kirchneristas disidentes. “A ustedes les importa más que cierre su relato sin importar dónde queda la gente y nosotros aquí estamos, el arco político opositor, con nuestros errores y diferencias, haciendo exactamente lo contrario a lo que ustedes harían si nosotros estuviésemos gobernando la Argentina”, enfatizó.

Mario Negri en la sesión en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el FMI Ignacio Sánchez

En sus discursos, los legisladores opositores dejaron en claro que su apoyo se limita a darle la herramienta al Gobierno para que pueda realizar las operaciones de crédito público necesarias con el FMI para evitar el default.

“Quiero aclarar una cosa: no somos ruedas de auxilio del Gobierno, no venimos a cogobernar. Venimos a evitar que sufran más los argentinos”, aclaró Negri. “Tenemos conciencia de que estamos frente a un gobierno débil, un país débil, un oficialismo fracturado y un mundo cargado de incertidumbres” siguió el radical, quien cuestionó la demora en la que incurrió el Gobierno para acordar con el FMI.

En el mismo sentido se expresó el diputado Laspina. “Estamos votando una autorización para una operación de crédito, no estamos votando aumento de impuestos, como advirtieron algunos diputados. Cualquier aumento de impuestos tiene que ser aprobado por este Congreso”, sostuvo.

“Esta ley no permite un impuestazo, el default es el impuestazo –coincidió López- Muchos de nosotros hace muchos años que militamos la baja de impuestos. No hay margen en este Congreso y tampoco en la sociedad para aumentar impuestos”.