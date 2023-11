escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aclaró en una reciente entrevista su posición respecto a la homosexualidad y el matrimonio igualitario. En diálogo con el periodista peruano Jaime Bayly, el aspirante al Ejecutivo admitió que la elección sexual de las personas no es algo que le importe.

“Si vos querés estar con un elefante... Si tenés el consentimiento del elefante, es tu problema y del elefante. No me opongo a que dos personas del mismo sexo se casen”, remarcó. Y sumó: “Para mí, el matrimonio es un contrato. Puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere”.

Milei manifestó reparos únicamente en la intromisión del Estado en el contrato matrimonial, sea cual sea este. “Cuando se mete el Estado, fijate que las relaciones empeoran. Aparecen los riesgos morales. Las personas se sienten seguras de que si se rompe ese contrato, el arreglo va a ser algo costoso. Y cuando hay hijos de por medio, peor. Es muy diferente a cuando uno está en pareja. Cuando uno está en pareja, si hace una mal o no, estás competitivo a nivel mercado, te echan pista. Pero cuando tenés el contrato de por medio y es tan costoso romperlo...”, analizó.

En términos similares se había expresado Milei el pasado domingo, durante una entrevista que le concedió a José Del Rio. “Es un contrato entre partes. ¿Qué tengo que opinar yo? Vos casate con quien quieras. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¿En qué me agrede a mi que dos personas del mismo sexo se casen? En nada, punto uno afuera. ¿Afecta la vida de alguien? A nadie. ¿En la libertad? A nadie ¿En la propiedad? a nadie”.

Diana Mondino comparó al matrimonio igualitario con “tener piojos”

Otro referente de La Libertad Avanza que abordó el tópico en las últimas semanas fue la diputada electa y virtual “canciller”, Diana Mondino.

En un mano a mano con Luis Novaresio, como parte del ciclo +Entrevistas (LN+), Mondino negó que tuviera intención de derogar la ley de matrimonio igualitario, sancionada en 2010. Y sumó: “Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

LA NACION