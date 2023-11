escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, analizó el crecimiento de Sergio Massa entre las PASO y las generales y advirtió que el peronismo “hizo la peor elección de su historia”. Entrevistado por el periodista peruano, Jaime Bayly, el libertario también consideró que en la Argentina hay una “maquinaria” y “un proceso de lavado de cerebro” que hace que los votantes abracen “ideas de corte socialista”.

Para Milei, Massa consiguió más votos en las PASO porque se gastó “dos puntos del PBI”. “Básicamente puso plata en el bolsillo de la gente”, añadió. Y precisó: Milei: “Massa ha manejado con mucha destreza el tema de cómo regalar el dinero”.

Por otro lado, desestimó la idea de que su acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras el resultado del 22 de octubre sea un “pacto con la casta”. Ante la consulta de Bayly, añadió que el 54% de los argentinos eligieron la opción de cambio. Y que la opción que ganó fue la suya. “Ganó la idea de cambio que está mucho más acentuada. Y me parece muy relevante el discurso del 22 de Bullrich”, indicó.

Justificó el acercamiento entre los dos espacios, que se habían enfrentado en duros términos, en que en Juntos por el Cambio había dos sectores y que se terminó resolviendo en internas lo que él pretendía que pasara antes: “Que el que ganara condujera y el que perdía acompañara”, aclaró Milei. Además calificó como “patriótico” a Macri por haberse corrido de la pelea electoral y sacar de eje, de ese modo, a Cristina Kirchner. Y consideró que el gobierno de Cambiemos fracasó porque en la coalición había hinchadas que tiraban para lados distintos.

En otro tramo de la entrevista dijo que lo importante es que la mayoría de los argentinos prefieren un cambio a la continuidad que significa Massa. “Está rodeado de los ladrones de La Cámpora, que dijo que los iba a echar. La casta también son los empresarios prebendarios, que son todos amigos de él. Llámese los corruptos de la Cámara Argentina de la Construcción. El problema es que conmigo van a tener que competir. Van a tener que servir a los consumidores o irán a la quiebra”, dijo.

También apuntó contra los argentinos que están pensando en tomarse el feriado largo y no votar. “Si te vas en lugar de ir a las urnas, no llorés después porque sos cómplice. Igual de cómplice son los que hablan de votar en blanco o no ir a votar”.

Milei, además, cuestionó la legitimidad del resultado de las pasados comicios presidenciales. “Las elecciones del 22 de octubre no fueron limpias. Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”, aseguró el economista en diálogo con el periodista peruano Jaime Bayly.

“El poder electoral no es independiente, está muy influenciado por el poder político”, afirmó Milei, en referencia a la Cámara Nacional Electoral (CNE), el tribunal que realiza el escrutinio definitivo y que no depende del Gobierno, sino del Poder Judicial. “Quien cuenta los votos es el que controla todo”, subrayó Milei.

El libertario, no obstante, resaltó que, en caso de que haya fraude, él tendrá algún tipo de responsabilidad. “Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. Si tengo que resolver una elección en un escritorio quiere decir que no lo hice bien. Entonces, ¿qué otras cosas puedo querer controlar?”, dijo Milei.

“Pedimos un esfuerzo muy grande en términos de fiscalización y de cuidar los votos. No solamente es responsabilidad nuestra. Si la gente no nos acompaña, después no te quejes”, puntualizó el líder de LLA.

En ese sentido, el libertario lo comparó con la sugerencia que le realizó la CNE a las autoridades políticas de que modifiquen el feriado del lunes 20 de noviembre, el día siguiente al balotaje. “Es como lo de cambiar el feriado. No, no lo tenés que cambiar. Lo tenés que dejar igual. Porque si después la gente en lugar de ir a votar, que es lo que tiene que hacer, para evitar que entremos en el espiral Venezuela que implica Massa, entonces no tenés que quejarte”, insistió.

Además, dijo que Massa hizo circular encuestas en las que el propio libertario está arriba “para que la gente se relaje y no vaya a votar”. Por otro lado, Milei dijo que “como parte del cambio se podrían computar los votos de Schiaretti”. Además apuntó contra la “campaña negativa” financiada por sectores de Brasil.

LA NACION