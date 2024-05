Javier Milei advirtió que el futuro de Posse y el de “todo el gabinete” está sujeto a la Ley Bases

Escuchar

En medio de la creciente ola de rumores en torno a la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deje ese cargo, el presidente Javier Milei sembró más dudas al respecto y aseguró que su situación es la misma que la del resto de todo su equipo y que la continuidad o no de cada uno dependerá de lo que pase con la Ley Bases. El jefe de ministros fue el gran ausente en el show que el mandatario protagonizó este miércoles en el Luna Park.

“La situación es la misma que tiene todo el Gabinete. Cuando gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases, puede salir bien o no sale. Esas situación va a llevar a que, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultado. Queda bajo análisis todo el gabinete, no solo Posse”, dijo en una entrevista con LN+. “Se revisan todos”, agregó.

Tal como publicó LA NACION, Posse pegó el faltazo al acto de Milei justo en un momento en el que crecen los rumores en torno a su continuidad. Su situación interna se volvió frágil. En los pasillos oficiales, distintas voces aseguran que el poder de decisión del jefe de Gabinete se fue recortando y que ya no define los nombramientos en el organigrama como al comienzo. Todo esto mientras florecen veladas críticas hacia su trabajo y es esmerilado con”fuego amigo”.

En el inicio de la charla, el titular del Ejecutivo se desentendió de las críticas que recibió por la particular actuación que hizo anoche en el mítico estadio porteño, remarcó que el evento en sí fue para presentar un libro” y aseguró que en ningún momento faltó a su investidura. “No infringí mi rol de Jefe de Estado”, afirmó y puso como ejemplo la reacción ante los cánticos del público alusivos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de España, Pedro Sánchez.

“Fui revisando los impactos en redes. La adrenalina que queda después de eso es fuerte. Encontré unos recortes de tu programa, identificás el momento en que la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Y yo no estaba en rol de Jefe de Estado pero resuelvo como Jefe de Estado, como cuando cantan que Cristina vaya presa. Les dije ‘yo cantaría como ustedes pero soy Jefe de Estado, no me puedo meter”, relató.

En tanto, insistió en que se trató de “un acto privado”. “Esto salió de la mía, el alquiler del Luna Park salió de las regalías del libro”, aseveró en relación a la incógnita sobre el financiamiento de la convocatoria en la que presentó “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

Noticia en desarrollo

LA NACION