El presidente electo Javier Milei habló el martes por la noche en la pantalla de LN+ y anticipó cuál será el proceso económico que pondrá en marcha a partir del 10 de diciembre. Además, criticó las decisiones en política monetaria, fiscal y económica del actual Gobierno, dado que continuarán “haciendo estragos” durante los primeros meses de la nueva gestión. Entrevistado por Luis Majul, Jonathan Viale y Pablo Rossi, por LN+, el líder de la La Libertad Avanza anticipó que habrá inflación alta en sus primeros meses: “Hay precios reprimidos. Hay precios pisados artificialmente y eso tarde o temprano paga factura”.

También dijo que el cepo no se levantará en los primeros meses, hasta no resolver primero el problema de las leliqs: “La Argentina tiene un claro riesgo de hiperinflación. Es evitable, pero es un mecanismo de relojería, hay que hacerlo de manera muy cuidadosa porque no podés abrir el Cepo de un día al otro sin corregir las leliqs porque el cambio de portafolio deriva en una hiper. Es fundamental el tema de las leliqs, luego desarmar el Cepo y luego se puede mejorar la economía”.

En ese sentido, descartó hacer un ajuste fiscal en la ciudadanía: “Voy a gobernar para todos los argentinos. Mi responsabilidad va a ser resolver problemas y van a ser resueltos dentro de mi perspectiva liberal: el respeto irrestricto del proyecto de vida al prójimo; sujeto a principio de no agresión; y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

Sin embargo, el diputado nacional previó que siga la escalada de la inflación en los meses de verano y hasta por un total de 18 a 24 meses consecutivos. No obstante, le asignó esa culpa a las medidas adoptadas por Alberto Fernández y Sergio Massa para intentar ganar las elecciones.

“La inflación viene alta y hay problemas de inflación reprimida. El Gobierno puso todo en un freezer hasta la elección para tratar de maximizar los votos. Hay inflación reprimida y lo lógico es que haya mucha inflación”, detalló Milei ante la consulta de los periodistas. “Vamos a convivir varios meses con inflación elevada. Hay muchos precios pisados artificialmente y tarde o temprano se paga la factura”, agregó.

Algo similar había anticipado más temprano en una ronda de entrevistas con LN+, Alejandro Fantino y el consultor económico Manuel Adorni. “Es probable que tengamos que soportar seis meses duros. El ajuste va a venir de todas maneras y puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y que el ajuste sea monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza, o bien hacer un ajuste que lo pague la política”, estimó em esa entrevista.

El presidente electo, aseguró que no se hace el ajuste fiscal el país volvería a atravesar una hiperinflación con 95% de pobres, pero hizo una aclaración: “Olvídense de eso”, aseguró en referencia al canje compulsivo de depósitos que implementó el ministro menemista Herman González a finales de 1989. Y agregó: “La hiperinflación es evitable, pero hay que aplicar un mecanismo de relojería”.

Llamada con el Papa Francisco

En la entrevista de LN+ Milei contó cómo sintió la charla que mantuvo por teléfono con el Papá Francisco. La calificó como amena y de buen diálogo y lo consideró como el “argentino más importante de la historia. “Su santidad me felicitó por la elección. Me felicitó enfáticamente por el coraje. Me pidió coraje y sabiduría a lo que le respondí que la primera la tengo y que en la segunda estaba trabajando”.

Además, contó que le anticipó cuáles eran los planes de que iba a llevara adelante en el nuevo Ministerio de Capital Humano: “Le conté lo que estábamos trabajando en el Ministerio de Capital Humano a raíz de los riesgos y los desafíos existentes”.

Asimismo, lo invitó a venir a la Argentina: “Le dije que lo recibiríamos con todos lo honores de un jefe de Estado y sobre todo como el del jefe Espiritual de la argentina”. Consideró que fue un “momento impresionante y muy gratificante” porque le dijo que iba a rezar por él. “Sería muy bueno que venga porque ayudaría a pacificar esta forma de ver la Argentina de ver todo tan Boca-River”.

