El presidente Javier Milei aseguró hoy que las cifras que dio la UCA de la pobreza son “un dibujo” y que el Congreso de la Nación es un “nido de ratas” durante una charla que dio en Corrientes en el Club de la Libertad. “Yo parto del supuesto de que los políticos son una mierda y la gente los desprecia”, aseguró.

El primer mandatario fue especialmente duro con el diputado Ricardo López Murphy, a quien llamó “traidor” a la causa liberal. También se refirió al escándalo con Lali Esposito y habló sobre la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia.

Milei arribó por la tarde a Corrientes, donde fue recibido por el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. El Presidente viajó a la capital correntina para participar de la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad, que reúne a la comunidad del pensamiento liberal local.

El jefe de Estado llegó acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Guillermo Francos. El acto fue programado en el centro de convenciones “Espacio Andes”, ubicado en la avenida Maipú 3840, de la capital correntina.

En ese marco, el jefe de Estado expuso en una conferencia titulada “Una Argentina liberal es posible”. El director del Club de la Libertad, Ricardo Leconte (hijo), señaló que “a Javier Milei como colaborador de tantos años del Club de la Libertad lo invitamos hace un mes para que participe a través de un video, pero respondió que, por tratarse de los diez años, lo haría personalmente.

Sus comienzos

Al principio de su exposición, Milei habló sobre los comienzos de sus estudios en la universidad donde recibió una educación “keynesiana” y fue muy crítico con esta línea de pensamiento. Además hizo un breve repaso por su carrera profesional en el sector privado y sus estudios de posgrado en donde se detuvo unos minutos para defender la existencia de los monopolios y las principales ideas de la escuela austriaca de economía, que en la universidad le habían señalado como algo malo.

Luego el mandatario se autodenominó anarcocapitalista: “Yo soy anarcocapitalista y estoy orgulloso de serlo. Lo que sucede es que soy loco, pero no soy boludo, no como vidrio”. En este sentido, remarcó que es contraproducente hacer diferencias entre tipos de liberales, ya que “son peleas que no tienen sentido y que lo único que hacen es ser funcionales a los estatistas”.

“La realidad es la que es, no importa lo que a uno le guste. Hay algunas restricciones que podés levantar y otras que no, pero lo que tengo claro es que no hay nada más cobarde que quedarse afuera y tirar piedras desde ahí, porque les puedo asegurar que meterse en este barro no es gratis”, agregó.

“Han dicho cosas completamente aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. El sistema se defiende y una de las cosas que yo descubrí es que la pelea se da desde adentro porque si uno quiere ganar el partido tiene que jugar”, describió.

Fue entonces cuando el jefe de Estado recordó que comenzó a pensar en una candidatura en las elecciones presidenciales de 2019, en la vuelta que Alberto Fernández le sacó amplia diferencia a Mauricio Macri, a quien le terminó ganando en las generales.

“Vi a Leandro Santoro directamente pidiendo que se me censurara a mí, hay casos más groseros y otros que no, pero pedía por la censura de mi persona. Frente a esa situación, dije ‘se me va a complicar la exposición mediática, dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a pasar mal’. Un día estaba cenando junto a mi hermana, vino una persona, me habló de la batalla cultural, me puso una boleta en la mesa y me preguntó ‘¿dónde están las ideas de Milei acá?’”, recordó sobre esta etapa que comenzó en años de pandemia.

Minutos después criticó a Horacio Rodríguez Larreta y a Ricardo López Murphy, a quien calificó como “un traidor de las ideas” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura, que va en contra de las ideas”.

Y remarcó: “Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”.

La batalla cultural

Milei afirmó que “nunca hay que abandonar la batalla cultural” y, en este punto, hizo referencia a las discusiones que mantuvo con la cantante argentina Lali Espósito: “Hay mucha gente que no entiende algunas cosas que hago. Por ejemplo, si de repente decido discutir con un artista popular. El problema no es el artista popular. Ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y cómo interactúan los medios de comunicación y la cultura, a nadie se le ocurre preguntarme sobre eso. Ahora, si mediante una discusión de esas características, traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado“, argumentó.

Al respecto, opinó que el político “usa el dinero para transformar la cultura, utiliza a artistas para vender el pescado podrido”. Y señaló: “Esto, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor (gobernador de La Rioja, Ricardo) Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado”.

“Esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar a los que adhieren a la libertad, con lo cual dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que son financiados robándole la plata del bolsillo a la gente”, sostuvo el mandatario.

Plan de Gobierno

“Nosotros enviamos un Decreto de Necesidad y Urgencia y la Argentina dio un 210% de inflación, con la inflación corriendo al 17 mil por ciento, con 47% de pobres como ahora dibujo la Universidad Católica Argentina (UCA). Eso no era condiciones de necesidad y urgencia”, ironizó el presidente y chicaneo : ¿Están mirando la película en otro lado?

También mandamos el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que son cerca de 1000 reformas estructurales. Decían que nosotros no teníamos plan, al tercer día cuando pudimos lanzar la autoridades del Banco Central lanzamos un plan de ajuste, de estabilización ortodoxa, que básicamente era déficit cero, sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, mediante paulatinos pasos hasta poder arreglar el problema.

“El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Lo que tiene que ver con el DNU y la Ley de Bases son mil reformas estructurales que nos permiten en el índice de libertad económica mejorar 90 puestos. Pasar a niveles de libertad económica parecidos a Alemania”, sostuvo.

“La miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder empezaron a mutilar la ley y desguazarla y a defender sus tongos y frente a esa situación decidí levantar la ley”, señaló. Y en ese sentido, explicó: “Levantamos la ley y expusimos a todos, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos, se defendieron de agentes del cambio para defender sus privilegios”.

Sin embargo, para el mandatario, las reformas de todas formas van a aplicarse, a pesar de que, “por la lógica del sistema de elecciones, todavía no tenga la representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación”.

“Estas reformas nos permitirían duplicar el PBI per cápita en siete años y si estamos así en este marco que tenemos ahora nos podría llevar 30 años”, expuso. Y cerró: “Los políticos no son ángeles, sino soretes, y ahí les va a dar bien el cálculo”.

LA NACION